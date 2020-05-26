رادارات تركية الصنع تحرس أمن مناطق "نبع السلام" السورية

ماردين/ إبراهيم سنجار، فرقان غوناش/ الخليج 365

يواصل الجيش التركي جهوده لترسيخ الأمن والاستقرار في مناطق عمليات "نبع السلام" شمالي سوريا، مستعيناً في ذلك برادارات وأسلحة محلية الصنع.

وعزز الجيش التركي، نقاطه العسكرية في مناطق "نبع السلام"، بأجهزة رادار محلية الصنع، لمنع تسلل عناصر تنظيمات "ي ب ك/بي كا كا" وداعش الإرهابية.

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كما يستعين الجيش التركي في توفير الأمن بالمنطقة، بأسلحة قنص محلية الصنع، فضلاً عن عربات مدرعة من صنع شركات تركية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر الماضي، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.