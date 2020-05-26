شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط في بئر عمقه 30 متراً بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكّنت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة من إنقاذ شخص سقط في بئر في الوهاطية. وأوضح الدفاع المدني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم إخراج شخص سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا في الوهاطية، وهو بصحة جيدة ولله الحمد. Advertisements

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