مصر... منع ركوب القطارات من دون كمامات

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر بهيئة السكة الحديد، قوله إنه سيتم تطبيق قرار رئيس الوزراء، بشأن ارتداء الكمامة إجباريا بدءا من يوم السبت المقبل.

وقال المصدر: "لن يتم السماح بركوب القطارات عقب استئناف حركة القطارات، التي توقفت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بقرار رئيس الوزراء، إلا بعد ارتداء الكمامة".

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

وأوضح أنه سيتم توقيع عقوبات مغلظة على المخالفين.

كما نقل موقع "البوابة نيوز" عن مصدر في هيئة مترو الأنفاق في مصر تأكيده أنه لن يتم السماح بركوب أي شخص لقطارات المترو أو دخوله محطات المترو من دون ارتداء الكمامات.

ومن المقرر أن تستأنف حركة المواصلات والنقل العام في مصر، يوم السبت المقبل، بعد توقفها لنحو أسبوع كامل ضمن إجراءات احترازية مشددة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ولفت المصدر إلى أن شرطة النقل والمواصلات هي المخولة بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت، في وقت سابق، أن حظر التجول في أيام عيد الفطر سيبدأ من الـ 5 مساءً، مشيرة إلى حظر صلاة العيد في الساحات والميادين العامة.

وأشارت الحكومة إلى أن عودة مواعيد حظر حركة المواطنين بعد إجازة العيد من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.

ولفتت إلى أنه "اعتبارا من منتصف يونيو/حزيران، سيتم الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضة ومراكز الشباب".