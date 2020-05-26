شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 8 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، وسجلت 8 حالات شفاء، وأضافت الوزيرة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء - أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 602 إصابة فى جميع المحافظات منذ بدء ظهور الفيروس فى فلسطين، منها 319 فى محافظة القدس، و228 فى باقى المحافظات الشمالية، و55 فى المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أن الحالات النشطة بلغت 114 حالة بينها 60 فى محافظة القدس، و18 حالة فى محافظة الخليل، و36 فى المحافظات الجنوبية،.

وأوضحت، أنه تم تسجيل 8 حالات تعافٍ (6 فى محافظة الخليل من السموع، وحالتان من قطاع غزة)، والعدد الإجمالى 483 حالة تعافٍ، لترتفع نسبة التعافى إلى 80.2% من مجمل الإصابات المسجلة.

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يذكر أن، المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن، هى 9 محافظات: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.