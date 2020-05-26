اخبار الخليج

الإمارات تجرى 28 ألف فحص جديد لكورونا وحالات الشفاء تقفز إلى 16 ألف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجرى 28 ألف فحص جديد لكورونا وحالات الشفاء تقفز إلى 16 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات فى الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس المستجد  كوفيد 19  والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 28,000 فحص جديد على فئات مختلفة فى المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبى .

وساهم تكثيف إجراءات التقصى والفحص فى الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة فى الكشف عن 779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 31,086 حالة كما أعلنت الوزارة عن 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات فى الدولة 253 حالة .

 

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوى المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعى ضماناً لصحة وسلامة الجميع .

Advertisements

 

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 325 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد  كوفيد-19  وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 15,982.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تجرى 28 ألف فحص جديد لكورونا وحالات الشفاء تقفز إلى 16 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا