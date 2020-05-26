شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجرى 28 ألف فحص جديد لكورونا وحالات الشفاء تقفز إلى 16 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات فى الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 28,000 فحص جديد على فئات مختلفة فى المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبى .

وساهم تكثيف إجراءات التقصى والفحص فى الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة فى الكشف عن 779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 31,086 حالة كما أعلنت الوزارة عن 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات فى الدولة 253 حالة .

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوى المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعى ضماناً لصحة وسلامة الجميع .

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 325 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 15,982.