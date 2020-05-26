شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 685 حالة جديدة من "كورونا" بإجمالى متعافين 7306 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزیر الصحة الكویتى الدكتور باسل الصباح، الیوم الثلاثاء شفاء 685 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد كوفید - 19 (لیرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 7306 حالات. Advertisements وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا منالمستشفى خلال الیومین المقبلین.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعلن شفاء 685 حالة جديدة من "كورونا" بإجمالى متعافين 7306 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.