شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 685 حالة من كورونا.. والمتعافون 7306 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء شفاء 685 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7306 حالات.

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وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.