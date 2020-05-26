مقتل مسؤول أمني و4 مرافقين بانفجار عبوة شرقي اليمن

اليمن/ الخليج 365

قُتل مسؤول أمني يمني و4 من مرافقيه، الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وصباح الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام محلية أنه تم استهداف سيارة مدير أمن مديرية "شبام" بمحافظة حضرموت، العقيد صالح علي جابر، بعبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتله وأربعة من مرافقيه.

وأكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان، في تغريدة عبر تويتر تلك الأنباء، قائلا إن "جابر قتل مع 4 من مرافقيه بعد استهدافهم بعبوة ناسفة بمديرية شبام"، دون تفاصيل أكثر.

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وحتى الساعة 9:30 (ت.غ)، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما لم تصدر السلطات المحلية بمحافظة حضرموت إفادات فورية عن الموضوع.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة على تسليح وتدريب قوات "موازية" لقوات الحكومة اليمنية الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.