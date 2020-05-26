تعليم عسير يحقق المركز الثاني في مسابقة ” اقرأ وارتق “

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حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ،ممثلة في الطالب عبدالله الأحمري المركز الثاني ” فرع 3 أجزاء ” ، والطالبة ريم عبدالله سعيد المركز ذاته ” فرع التلاوة متوسط وثانوي ” ، والطالبة غلا أحمد عسيري المركز الثالث ” فرع التلاوة ابتدائي ” ، وذلك على مستوى المملكة في مسابقة اقرأ وارتق .
من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، التهنئة للفائزين ، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر ، والمدرسة ، ولإدارتي النشاط الطلابي ” بنين وبنات “، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستوى المحلي والعالمي .
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