بوابات التعقيم.. صناعة إماراتية بمواصفات عالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: راشد النعيمي



في سبيل احتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) نشطت حملات التعقيم في إطار الإجراءات الاحترازية التي تضمنت إطلاق برنامج التعقيم الوطني الذي وظف مختلف الآليات الحديثة والمعدات المبتكرة من أجل تنفيذ أهدافه، وهو الأمر الذي استنفر الجهود والمبدعين في الإمارات، من أجل طرح منتجات تلبي هذه الغاية وتراعي التقدم التكنولوجي الذي وصلنا إليه، ومنها بوابات التعقيم التي نجحت الإمارات في ابتكارها وتطويرها محليا بمواصفات عالمية لفتت إليها الأنظار.

قال المهندس محمد عمر حمصية مدير شركة العصري للصناعة إن بوابة التعقيم (حماية) التي أنتجتها الشركة التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها تمثل غرفة لتعقيم الإنسان بالبخار المطهر، الذي يحمي ويقضي على 99.999% من الفيروسات والجراثيم والبكتيريا وتحتوي البوابة أيضاً على جهاز لفحص درجة الحرارة بدقة يحول النتائج إلى إنذارات بصرية وصوتية يمكن استخدام البوابة في كافة الأماكن العامة والخاصة وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 300 جهاز شهرياً.

وأوضح أن المصنع الذي يتخذ من إمارة الشارقة مقراً له سعى لمواكبة الاهتمام الذي تشهده الدولة لتعزيز صحة المجتمع وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ومن بينها التعقيم، حيث تم التخطيط لابتكار وتنفيذ بوابة تعقيم مميزة ذات مواصفات عالية وبشكل حديث متطور وتؤدي أكثر من دور، وكانت النتيجة بوابة (حماية) ذات التصميم العصري والحديث التي توفر فحصا للحرارة بدقة عالية، وتقوم بإطلاق إنذار صوتي ومرئي عند اكتشاف ارتفاع في درجة الحرارة مع تمكنها من إجراء تطهير سريع بالبخار، وتعقيم من جميع الاتجاهات 360 درجة وتعقيم الأيدي مع وجود شاشة مرئية تبث التعليمات .

وحول أسعارالبوابات أشار إلى أنه بالنسبة للجهاز المنزلي فيبلغ سعره 15 ألف درهم شامل التركيب والتوصيل ومواد معقمة تكفي لألف شخص و30 ألف درهم للجهاز الكبير المخصص للشركات مع مواد معقمة تكفي 5 آلاف شخص وملصقات تعليمية وأخرى تحمل شعار الجهة المستفيدة، كما يتوفر سعر خاص للدوائر الحكومية والمستشفيات والقطاع الصحي بشكل عام دعماً منا للحد من انتشار فيروس كورونا.