شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر: رياح نشطة وأتربة مثيرة على منطقة تبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة فى الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات فى تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية على منطقة تبوك, وتشمل مدينة تبوك ومحافظة البدع وتيماء، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية .

مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساءً.