شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل 764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت باكستان عن تسجيل 764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 57128 وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الباكستانية تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، أن بيانات رسمية أظهرت أن عدد الإصابات الجديدة بكورونا في باكستان اتجه للصعود في الأيام الأخيرة مقتربا من 50 ألفا، في حين تجاوزت الوفيات حاجز الألف، بعد رفع قيود احتواء الفيروس.

وكان رئيس الوزراء عمران خان دافع عن قرار رفع القيود الأسبوع الماضي قائلا إن انتشار الفيروس كان أقل من التوقعات، فيما قالت ياسمين رشيد وزيرة الصحة في إقليم البنجاب أكبر أقاليم البلاد في مقابلة مع التلفزيون الباكستاني : "نهاية الإغلاق لا تعني أن الخطر انتهى"، مضيفة أن على الناس تبني تدابير احترازية بأنفسهم لضمان سلامتهم.

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ولا تزال معدلات الفحص للكشف عن المصابين بكورونا منخفضة بالنسبة لدولة بحجم باكستان، إذ تبلغ نحو 14 ألفا يوميا، وتجاوز عدد الوفيات في الأيام العشرين الأولى من مايو 630 حالة بالمقارنة مع 380 حالة وفاة تقريبا في شهر أبريل الماضي كله، بينما شهد شهر مارس أقل من عشر وفيات.

وفى وقت سابق ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 49051 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1037 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات في إقليم "البنجاب" بلغ 17382 حالة في حين وصل العدد في إقليم "السند" إلى 19924 حالة، مشيرة إلى أن هذين الإقليمين سجلا أعلى معدلات إصابة في كافة أنحاء البلاد.