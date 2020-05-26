شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح كنيسة المهد مع تخفيف قيود كورونا بالأراضى الفلسطينية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت كنيسة المهد في بيت لحم فتح أبوابها أمام المصلين والزائرين اليوم الثلاثاء، بعدما بدأت السلطات الفلسطينية في تخفيف القيود التي فرضتها بالضفة الغربية‭ ‬المحتلة بسبب جائحة كورونا، وقصرت الكنيسة، مهد السيد المسيح، عدد الحاضرين داخلها على 50 شخصا على ألا يكون لديهم أي ارتفاع في درجات الحرارة وأن يلتزموا بوضع الكمامات الواقية.



رجال يشعلون الشموع في كنيسة المهد أثناء إعادة فتحها

وكانت الكنيسة مغلقة منذ الخامس من مارس، وهو ما وجه ضربة لقطاع السياحة في بيت لحم، وقالت وزيرة السياحة الفلسطينية رولا معايعة لرويترز "مولد السيد المسيح بعث الأمل في نفوس البشر منذ أكثر من 2000 سنة، وفتح الكنيسة اليوم سيبعث في ظني أمل العالم كله في أن هذا الوباء سينتهي، ليس فقط في فلسطين بل وفي العالم بأسره"، وسجلت الضفة الغربية 423 حالة إصابة بالكورونا وحالتي وفاة.