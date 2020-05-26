شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو العالم للتضامن لمواجهة الأزمة الصحية العالمية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكر موقع روسيا اليوم، أن الإمارات جددت دعواتها إلى العالم بضرورة التضامن لمواجهة الأزمة الصحية العالمية بسبب كورونا وتداعياتها، مؤكدة أنه في ظل الجائحة لن يكون أي أحد بمأمن حتى يصبح الجميع في أمان.

وأشادت الإمارات خلال استضافة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ولانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بدعوة الأمم المتحدة إلى هدنة عالمية، ووقف النزاعات في العالم، موضحة أن العالم اليوم بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى.

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وبحسب موقع روسيا اليوم، تم اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكبار مسؤولي الأمم المتحدة لمناقشة أهمية التضامن العالمي والتعايش السلمي والمسؤولية المشتركة أثناء الأزمات الإنسانية والصحية الحالية، والدور الإيجابي الذي تلعبه المجتمعات المسلمة في التعامل مع هذا الظرف الاستثنائي العالمي.