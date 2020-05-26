شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: خفض معدل فحوصات كورونا من 6000 إلى 3000 فحص يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة عبر حسابها فى ««تويتر» بأنه: «حفاظاً على سلامة الإجراءات ووفق أعلى المعايير الدولية، القيام بإجراء عمليات تعقيم دورية شاملة للمختبرات الصحية المخصصة لفحص فيروس كورونا خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مع الحفاظ على استمرارية العمل بخفض معدل الفحوصات المختبرية من 6000 فحص إلى 3000 فحص مختبرى يومي». بحسب ما جاء بصحية الأيام البحرينية

و أعلنت وزارة الصحة البحرينية عبر بيان مقتضب بموقعها الالكترونى تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلى للإصابات إلى 4499 حالة، منوهة بتعافى 116 مصابا ليرتفع عدد الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 4581 حالة، بينما توفى 13 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

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وقالت الوزارة عبر موقعها، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والزوار ولإطلاعهم على كافة المعلومات لاتخاذ الحيطة والحذر والتأكد من الأماكن والمواعيد التى زارها المخالطون لحالات قائمة عبر ما يتم تنفيذه من آلية لمعرفة تفاصيل أثر المخالطين وأماكن تواجدهم بالتنسيق فيما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، فإن وزارة الصحة ستقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل بشكل محدث من أجل تعزيز حماية المواطنين والمقيمين، وعلى كل من يجد معلومات بالموقع تفيد بتواجده أو تواجد أحد من اقربائه أو معارفه بموقع تواجد إحدى الحالات القائمة أو مخالطيها الاتصال فوراً بالرقم 444 واتباع التعليمات .