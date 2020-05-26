شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة العراق تؤكد حرصها على حقوق الانسان واحترام المواثيق الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة العراقية إنها أطلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق، المعنون، "حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث"، الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 أكتوبر الماضى وحتى مارس الماضى .

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أكدت الحكومة العراقية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، حرصها والتزامها بحقوق الانسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص.

وفي هذا الإطار، جددت الحكومة العراقية الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار اليها في التقرير، على وفق المنهاج الوزاري