شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. توقعات بهطول أمطار رعدية فى السعودية و غائم بالأمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تسقط أمطار رعدية بالسعودية مصحوبة برياح نشطة، فى حين يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام فى الإمارات، أما فى البحرين فسيكون حارا نسبياً مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق ويكون حسناً فى الليل.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، بينما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة عسير كذلك على منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، ويكون رطبا ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة نهارا .

وستكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س، والموج فى الخليج العربى سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:18 والثانى عند الساعة 02:49 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والثانى عند الساعة 20:30 .

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أما بحر عمان فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 36: 12 والثانى عند الساعة 23:30 والجزر الأول عند الساعة 18:25 والثانى عند الساعة 06:20 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء فى مملكة البحرين سيكون حارا نسبياً مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق ويكون حسناً فى الليل.

الرياح شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً ثم تقل من 8 إلى 13 عقدة فى الليل.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن ثلاث أقدام إلى ستة أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 20%.