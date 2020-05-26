العراق.. الكاظمي يعين قائدا جديدا للجيش في بغداد

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

قرر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تكليف قائد جديد لقيادة عمليات بغداد (الجيش) خلفا للقائد السابق.

جاء ذلك في بيان صادر عن العميد يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الثلاثاء، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال رسول إن الكاظمي "كلف الفريق الركن قيس المحمداوي، قائداً لعمليات بغداد خلفاً للواء الركن عبد الحسين التميمي، بعد تدهور حالة الأخير الصحية إثر تعرضه لوعكة صحية حادة".

وتتولى قيادة عمليات بغداد منذ عام 2007 إدارة الملف الأمني في العاصمة بغداد.

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ويأتي القرار بالتزامن مع سلسلة تغييرات تجريها حكومة الكاظمي في المناصب الأمنية منذ منحها الثقة في البرلمان في 7 أيار/مايو الجاري.

وتمثلت أولى الخطوات بإعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى جهاز مكافحة الإرهاب (قوات نخبة في الجيش) وترقيته مديراً للجهاز بعد أن أثار إبعاده من قبل رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي غضب الكثير من العراقيين.

كما أعفى الكاظمي اللواء الركن عبد الكريم خلف من منصب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وعين العميد يحيى رسول بدلا عنه.

وتعرضت أجهزة الأمن العراقية وخاصة قوات الداخلية إلى انتقادات واسعة خلال الأشهر الأخيرة جراء قمعها للاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.

وتعهد الكاظمي بتأمين الحماية للحراك الشعبي وتقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة، كما قرر إطلاق سراح جميع المتظاهرين غير المتورطين بأعمال عنف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.