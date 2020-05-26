الشرطة الإسرائيلية تبعد حارسا عن "الأقصى" 6 أشهر

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

قررت الشرطة الإسرائيلية، إبعاد حارس فلسطيني عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، بعد استدعائه للتحقيق صباح الثلاثاء.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في تصريح مكتوب، إنه تم إبعاد حارس المسجد الاقصى حمزة نمر، لمدة 6 أشهر، بعد استدعائه للتحقيق في مركز شرطة "القشلة" من قبل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأوضحت أن "القرار جاء بحجة اعتراض الحارس على دخول أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية إلى قبة الصخرة".

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن أبعدت الحارس نفسه، الأسبوع الماضي، عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وخلال السنوات الماضية أبعدت الشرطة الإسرائيلية عشرات من حراس المسجد الأقصى والمصلين عن المسجد لفترات تتفاوت بين أسبوع وعدة أشهر بحجة التدخل في اقتحامات المستوطنين للمسجد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.