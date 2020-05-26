السعودية تعيد فتح المساجد للصلاة اعتبارا من الأحد

الرياض/ الخليج 365

- القرار لا يشمل المساجد في مدينة مكة المكرمة

- استمرار تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي

- استمرار تعليق الرحلات الجوية حتى إشعار آخر

بعد إغلاق دام أكثر من شهرين، أعلنت السلطات السعودية، إعادة فتح المساجد لإقامة الصلاة، اعتبارا من الأحد المقبل، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس" الثلاثاء، أنه "تقرر السماح بإقامة صلوات الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، باستثناء مكة المكرمة، بداية من 31 مايو/أيار الجاري إلى 20 يونيو/حزيران المقبل.

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وأفادت بتواصل تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والرحلات الجوية إلى إشعار آخر، فيما تستمر صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق التدابير الصحية الاحترازية المتبعة.

ولفتت الوكالة إلى تخفيف إجراءات الحظر الوقائي تدريجيا ابتداءً من الخميس إلى 20 يونيو/حزيران المقبل، فيما يتعلق بحظر التجوال، وعودة الأنشطة التجارية والاقتصادية، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، والسماح بالسفر البري بين المناطق.

وفي 17 مارس/آذار الماضي، قررت السعودية تعليق صلوات الجماعة والجمعة في جميع مساجد المملكة، ضمن إجراءات احترازية اتخذتها البلاد للحد من نفشي فيروس كورونا.

وحتى مساء الإثنين، سجلت السعودية إجمالًا 74 ألفا و795 إصابة بفيروس كورونا، بينها 399 وفاة، و45 ألفا و668 حالة تعاف، وفق إحصاء رسمي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.