الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد أربعة إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارة جوية استهدفت أوكارهم شمالي العراق.

وأفاد بيان نشرته وزارة الدفاع عبر حسابها على "توتير"، أنه بفضل جهود الاستطلاع تم رصد أربعة إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في منطقة "هاكورك" شمالي العراق.

وأضاف البيان أن غارة جوية شنها سلاح الجو على الإرهابيين في المنطقة حيث تم تحييدهم.

وأكدت الوزارة أن العمليات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية ستتواصل إلى حين تحييد آخر إرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.