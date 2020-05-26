الحجرف: بوعي أبناء الخليج نتجاوز التحديات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، أمس الاثنين، أهمية استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، لاسيما في ظل جائحة كورونا، وما يشهده العالم من تغيرات كبيرة، ضماناً وتعزيزاً لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية، وحماية مكتسبات دوله، وشعوبه، وتحصيناً ودعماً لاقتصاده وأمنه، والاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية التي تمثل أكبر تحد يواجه العالم، الأمر الذي يحتم استكمال تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية، وتسريع مشاريع التكامل الاقتصادي.

وأوضح الحجرف، في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تصادف 25 مايو/‏‏‏ أيار، أن عيد الفطر المبارك لهذا العام يأتي متزامناً مع الذكرى السنوية التاسعة والثلاثين لقيام المجلس وانطلاق مسيرته المباركة في 25 مايو/‏‏‏ أيار 1981، التي نستذكرها اليوم كخليجيين بكل فخر واعتزاز، ونستذكر بالإجلال والعرفان الآباء القادة المؤسسين - رحمهم الله - الذين وضعوا الأساس المتين لهذا الصرح المبارك.

حكمة لتجاوز التحديات

وأشار إلى أن مسيرة التعاون المشترك واجهت خلال العقود الأربعة الماضية، الكثير من التحديات، كما شهدت الكثير من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في مجالات عدة، وعلى أكثر من صعيد، وبفضل من الله، ثم بحكمة ورؤية قادة دول المجلس، تمكن المجلس من تجاوز تلك التحديات، وفي الوقت نفسه تمكن من الحفاظ على مكتسباته ومنجزاته لما فيه خير ونماء وأمن وازدهار دوله ومواطنيه.

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وأشار الدكتور الحجرف إلى أن الشعوب الحية لا تقف عند الماضي إلا لاستلهام الدروس والعبر، وبما لا يعطل أو يؤثر في ثبات مسيرتها نحو المستقبل، بكل ما يحمله من طموحات وآمال، متوكلة على الله سبحانه، ومرتكزة على جملة من الثوابت المشتركة، ومؤمنة بقدرها وخيارها الاستراتيجي، فدول المجلس (شعباً وقيادة) تواقة للأفضل، ترتكز على إرث زاخر من الإنجازات تحققت بسواعد أبنائها، وبوأتها مكانة متميزة إقليمياً، ودولياً، فأصبحت مثالاً ونموذجاً للتنمية الشاملة في وسط محيط مضطرب، واضطلعت بدورها مع المجتمع الدولي بوعي ومسؤولية فأضحت صوتاً للحكمة والسلام والتوازن على الساحتين الإقليمية، والدولية.

وقال الحجرف: «إن مجلس التعاون، وهو على مشارف العقد الخامس من مسيرته المباركة، ليواجه تحديات غير مسبوقة في نوعيتها وتشعبها تتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى التفكير الجماعي والتعاون المشترك لمواجهتها والتعامل مع تداعياتها، تنفيذاً لما ورد في النظام الأساسي الصادر في 1981، ولما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 2015، وما ورد في البيان الختامي لقمة الرياض في ديسمبر/‏‏‏ كانون الأول 2019».

استعداد جماعي للعمل المشترك

وأضاف: «أما التحدي الآخر الذي يواجه مسيرة مجلس التعاون فهو ما فرضته جائحة كوفيد 19 المستجد، من تحديات كبيرة طالت جميع مناحي الحياة، وأثرت في البشرية جمعاء، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً كمنظومة مجلس التعاون، تعزيز العمل المشترك والاستعداد الجماعي للتعامل مع عالم ما بعد «كورونا»، بأبعاده الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية، والأمنية، والعمالية، والاستراتيجية، حماية لشعوبنا، وصوناً لمكتسباتنا، وتعزيزاً لمسيرتنا المباركة، وضماناً لمستقبلنا».

وأكد أنه بعد توفيق الله، ثم حكمة ورعاية قادة دول المجلس، ووعي أبناء الخليج، سيتم تجاوز تلك التحديات، بالمحافظة على مكتسبات المجلس، وتجديد أفكاره، وتطوير آليات عمله لضمان دوام فاعليته وريادته استعداداً لمتطلبات مستقبل مجلس التعاون، الذي سيبقى دائماً الخيار الاستراتيجي لدوله. (وام)