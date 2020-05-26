إصابة وزيرة سودانية بالفيروس.. وحجــر عضـو في «الــسيــادي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية السودانية، ولاء البوشي، مساء أمس الأول الأحد، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت البوشي على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»: «سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً».

من جانبه، أكد عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، أن البوشي أبلغته بإصابتها، مشيراً إلى أنه سيخضع للحجر الصحي التحوطي أيضاً نظراً لأنه كان ضمن وفد حكومي ضم الوزيرة المصابة في جولة عمل داخلية شملت 3 ولايات.

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كما يرجح مخالطة البوشي عدداً من أعضاء مجلس الوزراء برئاسة عبدالله حمدوك في آخر اجتماع للمجلس اليومين الماضيين.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة السودانية أمس الاثنين عن تسجيل 192 إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3820 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة خلال نفس الفترة مرتبطة بالفيروس، ليبلغ عدد حالات الوفاة 165 حالة، أما حالات الشفاء فقد بلغت 458 حالة. (وكالات)