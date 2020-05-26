تقرير: 99.5% من مجتمع الأعمال فى دبى التزم بالإجراءات الاحترازية أواخر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت نسبة التزام مجتمع الأعمال في دبي بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا 99.5% في أواخر رمضان، وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنه في أول أيام عيد الفطر، بلغ عدد المحلات المستوفية لشروط وتعليمات الالتزام بقوانين وإجراءات الحماية من فيروس كورونا، التي تم التفتيش عليها، 145 محلاً، وقد التزمت جميعها بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19». وذكرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، قالت عبر حسابها على تويتر، إنها لم تسجل أي مخالفات ولا إغلاقات ولا تنبيهات، وبذلك فإن مجتمع الأعمال ما زال مستمراً بأعلى مستويات الوعي والالتزام بالتدابير الاحترازية منذ إعادة فتح الأسواق، حيث وصلت نسبة الالتزام في أواخر شهر رمضان المبارك إلى 99.5%.

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