شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت : مرحلة ما بعد كورونا تحتم على "السلطتين" اعتماد نهج جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ، إن التقيد بالإرشادات الصحية يسرّع عودة الحياة الطبيعية التي نتطلع إليها في القريب العاجل، بعد أزمة كورونا.

وبحسب صحيفة "الجريدة"، الكويتية، أضاف "الأحمد، خلال توجيه كلمته أمس الأول للمواطنين، أدعو الجميع إلى الالتزام بسمو الرسالة الإعلامية في دعم المجهود المشترك لدحر الفيروس، متابعا، نجدد فخرنا بالأبطال الذين سخّروا أنفسهم لخدمة الوطن وكرّسوا جهودهم لمواجهة الوباء.

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وأضاف "الأحمد"، نستذكر بالشكر والعرفان المساهمات المالية والعينية التي تقدم بها أهلنا لدعم مكافحة الوباء، و علينا استشعار الفرحة بالعيد واستنهاض روح الأمل والتفاؤل وبث ذلك في نفوس أسرنا، مؤكدا أن مرحلة ما بعد كورونا تحتم على "السلطتين" اعتماد نهج جديد يعيد رسم كويت المستقبل.