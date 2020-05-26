السعودية تسمح بالرحلات الجوية الداخلية واستمرار تعليق الدولية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، ابتداء من يوم الخميس 5 شوال (28 مايو/أيار الجاري) يتم رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأضافت أنه يتم رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وأكدت استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

وتابعت، ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو/حزيران 2020، تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

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كان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أعلن أمس الاثنين، أن بلاده وضعت تصورات للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية، بدءا من الخميس المقبل.

وأشار إلى أن المراحل تبدأ تدريجيا، من يوم الخميس المقبل، لحين العودة إلى الأوضاع الطبيعية، بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى 47795، فيما سجلت 9 حالات وفاة ليصبح العدد الكلي لهذه الحالات إلى 399.

كانت الحكومة السعودية اتخذت مع بداية تفشي وباء "كورونا" بالمملكة، أوائل مارس/آذار الماضي، سلسلة طويلة من الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت تعليق العمرة وإغلاق المساجد والمرافق العامة، وفرض حظر التجول الشامل في أغلب مناطق البلاد، ومنع التنقل.