النيابة السعودية تأمر بالقبض على لاعب دولي سابق تحدث عن فتح المساجد... فيديو

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب السعودي السابق، سعيد العويران، وهو يتحدث عن فتح المساجد في المملكة يوم الخميس 5 شوال (28 مايو/أيار الجاري).

وظهر العويران خلال مقطع الفيديو وهو يجلس ويتحدث إلى متابعيه عبر تطبيق سناب شات، ويقول "مساء الخير خبر جميل.. المساجد راح تفتح يوم 5 شوال.. أحلى خبر".

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول لمواطن (لاعب كرة قدم دولي سابق)، ظهر بمقطع فيديو متداول يظهر محتواه قيامه بنشر وترويج معلومات مغلوطة ومضللة وغير صحيحة بشأن فتح المساجد بتاريخ محدد بحسب زعمه، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

واعتبرت النيابة العامة السعودية اللاعب السابق بالمنتخب السعودي، يستوجب العقوية وفقا للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة.

سعيد العويران (53 عاما)، أحد نجوم فريق الشباب السعودي، ولعب مع منتخب الأخضر، خلال المشاركة الأولى في بطولة كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة.

استطاع العويران الذي لعب مع منتخب السعودية 75 مباراة محرزا 24 هدفا، سجل أحد أفضل الأهداف في تاريخ كأس العالم والمنتخب السعودي، حيث سجل في مرمى بلجيكا بعد مرواغة 4 لاعبين.

واعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم هدف العويران في مرمى بلجيكا ضمن الأفضل في التاريخ. كما قال حساب كأس العالم 2018 على تويتر عن الهدف، "واحد من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم.. تحياتنا للكابتن العويران".

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ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر يوم الأحد، "نفيها صدور أي أوامر أو قرارات بهذا الشأن، واستمرار تعليق الصلاة في المساجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "أي مستجدات بهذا الشأن سيتم إعلانها رسميا من قبل جهات الاختصاص".

كانت الحكومة السعودية اتخذت مع بداية تفشي وباء "كورونا" بالمملكة، أوائل مارس/آذار الماضي، سلسلة طويلة من الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت تعليق العمرة وإغلاق المساجد والمرافق العامة، وفرض حظر التجول الشامل في أغلب مناطق البلاد، ومنع التنقل.

وفي ذات السياق، أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، يوم الاثنين، أن بلاده وضعت تصورات للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية، بدءا من الخميس المقبل.

وأشار إلى أن المراحل تبدأ تدريجيا، من يوم الخميس المقبل، لحين العودة إلى الأوضاع الطبيعية، بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى 47795، فيما سجلت 9 حالات وفاة ليصبح العدد الكلي لهذه الحالات إلى 399.