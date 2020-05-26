اخبار الخليج

الإمارات تتخطى حاجز الـ2 مليون فحص للكشف عن كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتخطى حاجز الـ2 مليون فحص للكشف عن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، خلال إحاطة إعلامية للحكومة، الاثنين، إن عدد الفحوصات التي أجرتها الجهات الصحية في الدولة تخطى اليوم حاجز 2 مليون فحص على مستوى الدولة، وبالتحديد 2044493 فحصاً ضمن الخطة الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد في الدولة.

 

وأضاف العويس، بحسب ما ذكرت صحيفة"الرؤية الإماراتية"، أن الهدف دائماً وأبداً أن نكون استباقيين في الكشف عن المزيد من الحالات، والحد من انتشار الفيروس في الدولة، مقدماً التبريكات إلى جنودنا في خط الدفاع الأول بمناسبة عيد الفطر المبارك الذين يقضون عيدهم هذا العام في المستشفيات ومراكز الفحص والحجر الطبي، مستمرين في إجراء الفحوصات ومتابعة المصابين ورصد حالات الشفاء.

Advertisements

وارتفعت حالات الشفاء المسجلة من مرض كورونا كوفيد-19 في الإمارات إلى 15657 حالة، وذلك بعد تسجيل الجهات الصحية 601 حالة شفاء جديدة اليوم، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 52% مقارنة بإجمالي حالات الإصابة بالمرض.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تتخطى حاجز الـ2 مليون فحص للكشف عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا