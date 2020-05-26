شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتلاع أعمدة الإنارة.. إعادة تيار الكهرباء في «محايل عسير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن فرق الطوارئ بـ”كهرباء تهامة” أصلحت الأعطال التي وقعت في عدد من المواقع، بينها “مركز خميس مطير ووادي الخير وطريق الشعبين وسحر آل عاصم ودالج وسنومة وثلوث المنظر وآل فاهمة”، وتم إعادة الخدمة لجميع المشتركين.

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وشهدت محافظة محايل عسير أمطار غزيرة ورياح قوية أمس الأثنين، أدت لاقتلاع عدد من أعمدة الكهرباء والهناقر بالمحافظة و المراكز التابعة لها.

وتسبب ذلك في قطع التيار الكهربائي عن عدد من المواقع بينها “مركز خميس مطير ووادي الخير وطريق الشعبين وسحر آل عاصم ودالج وسنومة وثلوث المنظر وآل فاهمة”.

وأهابت الشركة بالمشتركين كافة للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind، وستتولى فرقنا الميدانية معالجتها على الفور.