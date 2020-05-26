اليمن.. القوات المشتركة: قتلى من الحوثيين وتدمير 3 آليات

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "القوات وجهت ضربات دقيقة وموجعة للحوثيين باستهداف تجمعات لهم شرق مديرية الدريهمي (جنوب الحديدة)، بعد رصد تعزيزات قادمة لعناصرهم".

وأكد "تدمير آليتين وأسلحة كانت على متنهما، وإلحاق خسائر فادحة بالأرواح في صفوف عناصر الحوثيين".

وأشار إلى "إخماد القوات المشتركة، بالأسلحة المناسبة قصفا مدفعيا شنه الحوثيون بـ 10 قذائف دبابات وعدد من قذائف الهاون على مناطق متفرقة في الدريهمي".

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في السياق، قالت ألوية العمالقة، إن "عناصر من الحوثيين حاولت التقدم على متن آلية من جهة مفرق العدين شمال مدينة حيس (جنوب شرقي الحديدة)، باتجاه المواقع الأمامية للقوات في جبهة حيس".

وأضافت: "حاول الحوثيون إخفاء الآلية في عملية تموية، ولكن يقظة القوات المشتركة حالت دون نجاحهم، وباشرتهم بضربات مركزة وموجعة، أسفرت عن تدمير الآلية ومقتل من كانوا على متنها".

من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ"تنفيذ 62 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ونقلت "المسيرة"، عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق التابعة للجماعة، قوله إن "من بين الخروقات تحليق 4 طائرات تجسسية و11 خرقا بالقصف المدفعي".