محمد بن زايد ومودي يبحثان مواجهة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس اتصالاً هاتفياً من ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، تناول العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها ودفعها إلى الأمام، بما يعزز مصالحهما المشتركة، ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين في التنمية والتقدم.

وقدّم مودي التهاني إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

وأعرب سموّه عن شكره لرئيس الوزراء الهندي، على ما أبداه من مشاعر طيبة، متمنياً للهند وشعبها الصديق كل خير وتقدم.

كما بحثا خلال الاتصال، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر فيها، فضلاً عن تطورات انتشار وباء «كورونا» في العالم، وسبل مواجهته والسيطرة على تداعياته.

من جهة اخرى قدم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي، تعازيه وعميق مواساته إلى عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، بضحايا الطائرة التي تحطمت أخيراً في أحد الأحياء السكنية في كراتشي. سائلاً الله عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

فيما أعرب خان، عن شكره وامتنانه لما أبداه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، من مشاعر تضامن صادقة تجاه الشعب الباكستاني في مصابه. متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

كما تبادل سموّه وعمران خان، التهاني بعيد الفطر المبارك، وتمنياتهما للبلدين وشعبيهما الصديقين مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء، وللشعوب الإسلامية والعالم كافة دوام الأمن والاستقرار والسلام.

وجرى خلال الاتصال، بحث علاقات البلدين، وسبل تعزيز مساراتها وتنميتها، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وتطلعاتهما في الارتقاء بالتعاون والعمل إلى آفاق أوسع.

كما استعرضا آخر المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة ما يتعلق بتطورات انتشار فيروس «كورونا» وتداعياته الإنسانية والاقتصادية، والجهود الدولية لاحتوائها. (وام)