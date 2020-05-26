إصابة ثلاثة فلسطينيين بنيران الاحتلال بذريعة الطعن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب شابان فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال «الإسرائيلي» قرب بؤرة «عميحاي» الاستيطانية شمالي رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب فلسطيني ثالث بنيران الاحتلال بذريعة محاولة طعن في القدس المحتلة، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وممتلكاتهم في الضفة، بينما قرر رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، بنيامين نتنياهو، بلورة خطة تهويدية للقدس المحتلة بتكلفة تصل إلى 200 مليون شيكل، وشدد على أنه «لن يضيّع» ما سماه فرصة فرض «السيادة «الإسرائيليّة»» على مناطق في الضفة الغربية في يولو/ تموز المقبل.

وزعم جيش الاحتلال أن شابين حاولا طعن جنود قرب بؤرة «عميحاي» الاستيطانية. وبحسب شهود عيان، فإنّ مواجهات اندلعت بين الاحتلال وبين 8 شبّان فلسطينيين، تخللتها محاولة من شابين لطعن جنود الاحتلال. وذكرت مصادر طبية إن إصابتي الشابين جاءتا في النصف السفلي من جسديهما. كما أطلقت قوات الاحتلال، نيرانها على شاب فلسطيني بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن، قرب بلدة جبل المكبر جنوبي مدينة القدس المحتلة. وسارعت وسائل الإعلام «الإسرائيلية» إلى نقل رواية الأجهزة الأمنية بأن شاباً من أحياء مدينة القدس المحتلة ركض صارخاً باتجاه عناصر من شرطة الاحتلال في محاولة لتنفيذ عملية طعن. وادعت أن عناصر الاحتلال حاولت توقيف الشاب الفلسطيني بواسطة رذاذ الفلفل، لكنه استمر في «الاندفاع» نحو قوة تابعة لشرطة الاحتلال، ليطلق عليه عناصرها الرصاص الحي. وأشارت المصادر إلى أن الشاب الفلسطيني أصيب بجروح خطيرة بعد أن أصابه عيار ناري في بطنه، ونقل إلى مستشفى «هداسا»، في عين كارم في القدس.

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من جهة ثانية، اطلق مستوطنون النار على مزارعين ورعاة أغنام فلسطينيين في السهل الواقع بين قريتي المغير وترمسعيا، شرقي رام الله، وطالبوهم بمغادرة المكان.

وقال منسق لجنة الحماية والصمود في جنوب الخليل، فؤاد العمور، إن مستوطنين أقدموا، الليلة قبل الماضية، على إضرام النيران في 30 دونماً مزروعة بالقمح والشعير والبيكا، قرب مستوطنة «خافات ماعون»، ما بين قريتي اللتوانة، وطوبا، جنوبي الخليل. وأضاف أن الأراضي تعود ملكيتها للمزارعين فضل ومفضي ربعي. وأشار إلى أن لجان الحماية بالتعاون مع المواطنين سيعملون على زراعة نحو 30 دونماً مقابلة للأراضي المحروقة، بأشجار اللوزيات والزيتون خلال فترة وجيزة.

على صعيد آخر، جاء في تغريدة لنتنياهو، صباح أمس الاثنين، على صفحته على (تويتر) أنه «أصدر تعليماته ببلورة خطة لتهويد القدس المحتلة بتكلفة تصل إلى 200 مليون شيكل». وزعم قائلاً «من المهم في زمن الكورونا أن تبقى القدس على سلم أولوياتنا». وقال نتنياهو، خلال اجتماع لكتلة الليكود في «الكنيست»، إنه «لن يضيّع» ما سماه فرصة فرض «السيادة «الإسرائيلية»» على مناطق في الضفة الغربية في يوليو/ تموز المقبل، معتبراً، في تحد مباشر لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «إن فرصة فرض «السيادة» لم يوجد مثلها منذ عام 1948،«هذه فرصة تاريخيّة» لن نتركها تمرّ»، على حد قوله.(وكالات)