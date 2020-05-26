شكرا لقرائتكم خبر عن الوباء يتراجع.. والعالم يتنفس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، أمس الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، وإن كانت بعض الدول شهدت زيادة ملموسة في عدد الإصابات والوفيات مثل البرازيل والمكسيك والهند، فيما شهدت دول أخرى تراجعاً قياسياً في الوفيات والإصابات مثل إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا، بفضل الإجراءات الاحترازية التي بدأتها مبكراً مع اتباع خطوات الاختبارات والتتبع والعزل، وشهد المزيد من الدول تخفيفاً للقيود وفتح الاقتصاد وفق خطط المراحل المتدرجة.

فقد أفاد عداد جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية ووكالة «فرانس برس»، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم أمس الاثنين، بلغ 345064، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و408301. وحسب العداد فإن معدل الإصابات اليومية حافظ على استقراره مع انخفاض طفيف، بعد تسجيل 97,3 ألف حالة الاثنين مقابل 99,5 ألف في اليوم السابق. وبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض مليونين و168605.

من جهة أخرى، بدأت دول عدة بتخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضها تفشي فيروس كورنا ، حيث عادت بعض المرافق للعمل تدريجياً، فيما فتحت بعضها الآخر الأجواء وسمحت بلدان لمواطنيها بالخروج إلى المتنزهات والشواطئ. ومع أن بعض الدول لم تخفف الإجراءات إلى الحد الذي يبغيه المواطنون، فإنها تظل خطوة جيدة تبعث على التفاؤل، وتمنح أملاً للدول الأخرى بأنه يمكن مكافحة الفيروس.

نيوزيلندا

تشكل واحدة من أفضل قصص النجاح في مجال مكافحة كورونا، إذ كانت قد وضعت خطة صارمة من 4 مستويات لمكافحة الوباء، وساعد الشعب في تحقيق هذا النجاح من خلال الالتزام بالخطة. وأمس الاثنين، أعلنت نيوزيلندا أنها تعتزم تخفيف القيود المتعلقة بمكافحة الوباء من خلال زيادة الحجم الأقصى للتجمعات من 10 أشخاص إلى 100 شخص. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن،إن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من منتصف نهار يوم الجمعة المقبل.

اليابان

أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي، الاثنين، أنه سيتم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وأن طوكيو نجحت في السيطرة على انتشار الفيروس خلال أقل من شهرين.

الصين

بدأت العديد من نواحي الحياة تعود إلى طبيعتها، اقتصادياً واجتماعياً وأعلنت عن عودة نشاط الأندية الليلية، وسط شعور أصحابها وروادها بارتياح بشكل متزايد حتى مع استخدام المطهرات والكؤوس التي تستخدم لمرة واحدة والكمامات.

الهند

استؤنفت الرحلات الجوية الداخلية جزئياً في الهند، ما خفف من تدابير الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا رغم تسجيل البلاد أكثر من 6000 إصابة جديدة. ففي مطار «إنديرا غاندي الدولي» بالعاصمة نيودلهي، وقف ركاب ارتدوا كمامات أو بزات حماية كاملة في صفوف طويلة لإظهار بطاقات الهوية لأفراد الأمن الذين وقفوا خلف حواجز بلاستيكية، وجاء ذلك بعد أن أمرت المحكمة العليا في الهند بتطبيق معايير التباعد الاجتماعي في المطارات، وخلال الرحلات الجوية.

الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة 638 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو معدل منخفض بنسبة الثلثين عن الوفيات في أوج الجائحة.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرحلات الجوية من البرازيل التي تحولت إلى مركز جديد لتفشي فيروس كورونا المستجد حسب ما أعلن البيت الأبيض.

بريطانيا

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتم رسمياً الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة إعادة الحياة إلى طبيعتها من خلال السماح بعودة المدارس الابتدائية للعمل بدءاً من الأول من يونيو المقبل. وأكد أنه سيتم أيضاً منتصف الشهر المقبل السماح لبعض قطاعات التعليم الثانوي بالعودة للدراسة وفق شروط معينة قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي، وذلك بعد فترة التوقف القسرية التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

اليونان

استأنفت اليونان، الاثنين، خدمات العبارات المنتظمة من وإلى الجزر، بينما عادت المطاعم والحانات إلى العمل مرة أخرى، حيث قامت الدولة بتسريع الجهود لإنقاذ موسمها السياحي. وكانت السلطات اليونانية حظرت السفر إلى الجزر منذ تدابير الإغلاق التي فرضتها في أواخر مارس لاحتواء فيروس كورونا. وأعلنت اليونان أيضاً إعادة افتتاح جميع المدارس بما فيها المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتعليم الخاص ودور الحضانة اعتباراً من الاثنين المقبل.

ألمانيا

وفي ظل الرفع التدريجي للقيود المفروضة لإبطاء تفشي فيروس كورونا، يبدو أن الحكومة الاتحادية الألمانية توصي بأن تخفف الولايات بعض قواعد التباعد الاجتماعي اعتباراً من 6 يونيو، مع الاستمرار بوضع قيود على حجم التجمعات، بحيث لا تزيد على 20 شخصاً في الهواء الطلق و10 في الأماكن المغلقة، كما أفادت صحيفة بيلد الألمانية.

إسبانيا

عادت الشواطئ الإسبانية لاستقبال الرواد، كما بدأ تخفيف تدابير الإغلاق في مدريد وبرشلونة اعتباراً من أمس الاثنين.

وتوصي وزارة الصحة الإسبانية بالحد من عدد رواد الشواطئ وفرض مسافة بينهم وإبعاد المظلات بفارق 4 أمتار.

أما في مدريد وبرشلونة، فأصبح بإمكان السكان اعتباراً من الاثنين، الالتقاء في مجموعات من 10 أشخاص في منازلهم أو على أرصفة الحانات والمطاعم.

بلجيكا

قال وزير الداخلية البلجيكي إن بلاده لن تفرض مرة أخرى الإجراءات الصارمة التي استمرت شهرين لمكافحة تفشي فيروس كورونا حتى إذا حدثت موجة ثانية من حالات الإصابة. وقال بيتر دي كريم «الإغلاق الأول تعامل مع الوضع الذي وصلنا إليه. كانت هذه ظروفاً استثنائية لكن لم نكن أبداً في وضع إيطاليا أو إسبانيا».

إيران

أعادت إيران أمس الاثنين فتح مزارات رئيسية في أنحاء البلاد، بعد أكثر من شهرين من إغلاقها،مع إلزام الزوار بوضع كمامات والسير عبر نفق للتطهير وفحص درجة حرارتهم. واتّباع بروتوكولات صحية صارمة.

المكسيك

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن فيروس كورونا المستجد قد يكلف البلاد مليون وظيفة مع استمرار إغلاق صناعات كثيرة تعد غير أساسية. ووفقاً لمنظّمة العمل الدوليّة واللجنة الاقتصاديّة لأمريكا اللاتينيّة ومن بينها المكسيك، من المتوقّع أن تُسبّب الأزمة الاقتصاديّة الناتجة عن الوباء، خسارة 11,5 مليون شخص لوظائفهم في المنطقة هذا العام. (وكالات)