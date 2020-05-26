شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات جوية للجيش الليبي تستهدف الميليشيات في «معيتيقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مصادر ليبية، أمس الاثنين، بتنفيذ الجيش الوطني الليبي لسلسلة ضربات جوية على مواقع للميليشيات في قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، كما أفادت تقارير بهبوط طائرتين قادمتين من تركيا، تحملان أكثر من 300 من المسلحين والمقاتلين المرتزقة السوريين، في مصراتة شمال غرب ليبيا، فيما أعلن تنظيم «داعش»الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على بوابة أمنية للقوات المسلحة بمنطقة تراغن شرق مدينة مرزق جنوب ليبيا.

وذكرت المصادر أن الجيش الليبي قد قصف جواً مواقع للميليشيات في مديرية أمن غريان، بشمال غرب البلاد.

وتأتي الضربات الجوية للجيش الليبي بعد إعلان الناطق الرسمي للمؤسسة العسكرية اللواء أحمد المسماري، مساء أمس الأول الأحد، عن اعتقال واحد من أخطر عناصر «داعش» بعد انتقاله إلى الأراضي الليبية برعاية المخابرات التركية.

اعتقال «داعشي» سوري

وأشار المسماري على صفحته الرسمية على «فيسبوك» إلى أن «وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس ألقت القبض على «الداعشي» السوري محمد الرويضاني المُكنى (أبو بكر الرويضاني) أحد أخطر عناصر «داعش» في سوريا، الذي انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير ل(فيلق الشام)».

وأضاف: «قبض عليه وهو يقاتل مع ميليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك».

وتابع قائلاً: «هذا دليل آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم «داعش» التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة».

وفي وقت سابق، أعلن المسماري أن القوات الجوية بدأت في استعادة السيادة الكاملة على عدد من مناطق البلاد.

نتائج دقيقة على الأرض

بدوره، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، أمس الاثنين، إن تطوير القدرات الجوية خلال الأيام الماضية كانت له نتائج دقيقة على الأرض.

وأضاف العميد المحجوب، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربة»، الجيش الليبي الذي يخوض حرباً ضد الإرهاب، استهدف أكثر من تمركز للميليشيات والمرتزقة في محيط طرابلس وغريان.

وأكد أن القوات المسلحة الليبية نجحت في إلقاء القبض على عدد كبير من قيادات تنظيم «داعش» خلال الفترة الماضية. وأشار العميد المحجوب إلى إسقاط أربع طائرات تركية مُسيّرة من نوع «العنقاء»، موضحاً: إنه تم إسقاط نحو 94 «درون» تركية خلال الفترة الماضية.

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وأورد أن تركيا تواصل تسيير الرحلات الجوية ؛لأجل نقل المرتزقة إلى ليبيا بغرض دعم الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج.

تدفق مستمر لمرتزقة تركيا

في غضون ذلك، أفادت تقارير بهبوط طائرتين قادمتين من تركيا، تحملان أكثر من 300 من المسلحين والمقاتلين المرتزقة السوريين، في مصراتة شمال غرب ليبيا.

ووفق ما ذكر موقع «فلايت رادار» المتخصص بمراقبة حركة الطائرات حول العالم، فإن الطائرتين من طراز «لوكهيد سي 130 إي»، وقد رصدتا أثناء تنقلهما من إسطنبول إلى مصراتة.

وبحسب «فلايت رادار» فإن طائرة تابعة لسلاح الجو التركي، تحمل علامة القوات الجوية الكينية، غادرت مطار إسطنبول متجهة إلى ليبيا.

«داعش» يتبنى الهجوم على بوابة تراغن

إلى ذلك، أعلنت وكالة «أعماق» الذراع الإعلامية لما يعرف بتنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على بوابة أمنية للقوات المسلحة بمنطقة تراغن شرق مدينة مرزق جنوب ليبيا.

وقالت الوكالة في منشور تداولته حسابات موالية للتنظيم على شبكات التواصل الاجتماعي، إن الهجوم الذي نفذه مقاتلوه السبت الماضي قد أسفر عن تفجير آلية للكتيبة 628 مشاة بمدخل مدينة تراغن.

قصف سفينة حربية برأس لانوف

في الأثناء، ترددت أنباء عن انفجار غير معروف وحريق كبير في البحر عند «رأس لانوف» شمال ليبيا.

ونقل موقع «بوابة إفريقيا الإخبارية» عن وكالة «روجوفا» السورية، اعتماداً على مصدر عسكري في الجيش الليبي «استهداف سفينة حربية تركية بعد محاولتها الاقتراب من منطقة رأس لانوف».

إيطاليا تساند جهود وقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الاثنين، أن بلاده تقف في الصف الأمامي، إلى جانب الأمم المتحدة؛ لتهيئة الظروف لتطبيق وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف الحوار السياسي في ليبيا. (وكالات)