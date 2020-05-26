«وادي الدوم».. أرض بكر في قلب الصحراء

يغوص الروائي المصري علاء فرغلي في روايته «وادي الدوم» الصادرة لأول مرة عن دار العين للنشر 2019، في رمال البيدِ بحثاً عن «دومة» أشبه بواحة غنّاء تكسوها أشجار متنوعة ويفيض فيها عين بمائه الرقراق، وهي أرض بكر في قلب صحراء الغرب لم تطأها قدم إنسان ولم تعكر صفوها أفعال البشر، ويعثر على هذه «الدومة» دليل صحراوي يهوى السفر يدعى شاهين «بطل الرواية» قبل أكثر من قرن من الزمان، وذلك خلال بحثه عن واحة أسطورية اسمها «زرزورة» ذُكرت في كتب الرحالة والمستشرقين عبر العصور، كما تناقلتها الأجيال جيلاً بعد جيل.

ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى مرحلة جديدة في أحداث روايته، فبعد أن يبني «شاهين» واحة هناك ويسميها «الدومة» في منطقة واقعة بين واحات «الداخلة» والأراضي الليبية، برفقة عدد من المقربين منه بحثاً عن عيش آمن وسلام وطمأنينة، وعلى الرغم من قساوة الصحراء ووعورة ملامحها، فإن هذه الواحة لم تسلم من الأطماع الأزلية، لدرجة أنها تحولت إلى نقطة التقاء للصوص، المهربين، القبائل المغيرة، جيوش الإنجليز والطليان، السنوسيين والمهديين وغيرهم.

تدخل الرواية منعطفاً جديداً بعد أن تعبر «الدومة» كافة النوائب والجوائح التي حلّت بها، قبل أن تتعرض لقصف ناري مجهول المصدر في تسعينات القرن المنصرم «وهو الزمن الحالي للرواية»؛ حيث يتنقل الكاتب بأسلوب مشوق عبر قرن من الزمان بالأحداث التي عصفت بهذه «الدومة» والمزيج الهائل من البشر الذي مر بها، وصراعها الدؤوب من أجل البقاء، ابتداء بزمن شاهين ووصولاً إلى عهد أحفاده.

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«لم أرد لهذه الرواية أن تنتهي. كانت أقرب لمركبة زمنية»، بهذه العبارة بدأت إحدى القارئات حديثها عن الرواية، وأردفت تقول: «أفتحها على الصفحة التي توقفت عندها، فأنتقل عبر الزمان والمكان، إلى وادي الدوم. مع أول 40 صفحة شعرت بالفزع، ليس لأن اللغة صعبة كما يقال، أو لأن أسماء الشخصيات غير معتادة؛ بل لأن الحياة نفسها خشنة وصعبة، لكن بعد 40 صفحة تأقلمت فجأة، وكأنها حياتي أيضاً».

يصف قارئ آخر الرواية بأنها تجربة سردية شديدة الصعوبة، ويقول: «عندما بدأت قراءة (وادي الدوم)، أدركت أنني أمام تجربة سردية شديدة الصعوبة على كاتبها، فرض على نفسه فيها تحديات تبدو لي مذهلة، وكأنه يريد أن يؤكد أن في جعبته الكثير».

يذهب أحد القراء إلى أبعد من ذلك، ويؤكد أنه تفاعل مع الرواية لدرجة أنه تمنى لو كان أحد شخوصها؛ حيث قال عنها: «إنها رواية استثنائية، وقلم ثقيل واثق، ولغة أكثر من رائعة، أحببت (وادي الدوم) كثيراً بشخوصها وأحداثها وسحر المكان، لدرجة أنني تمنيت أن أكون منهم وبينهم».

وعلى ذات المنوال يقول قارئ آخر، إنه «عمل أدبي غاية في الرقي. أسلوب تذوب فيه الأزمنة فلا يعرف القارئ الماضي من الحاضر، ويبقى الإنسان وأفعاله الواقع الوحيد. اللغة مبتكرة وتنم عن دراية تامة للكاتب بثقافة الصحراء وتاريخها، والعلاقات المتداخلة بين سكانها في حيز جغرافي شاسع».