رجاء الجداوي: حالتي مستقرة واحذروا «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طمأنت الفنانة رجاء الجداوي جمهورها ومحبيها عليها بعد تأكد إصابتها بفيروس «كورونا»، وأوضحت أن حالتها الصحية استقرت للغاية، موجهة الشكر لكل المحبين الذين قدموا لها دعوات صادقة من قلوبهم على حد قولها.

ووجهت الفنانة الكبيرة نصائحها لجمهورها قائلة: «خدوا بالكم من «كورونا»، أنا في المستشفى معايا كل الفئات الغني والفقير ومفيش أي تقصير مع حد، لكن نراعي إمكانيات الدولة؛ لأن تكلفة علاج الفيروس مرتفعة».

وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس، ونُقلت عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت أميرة ابنة الجداوي، إنها فوجئت فجر السبت الماضي بارتفاع شديد في درجة حرارة والدتها تخطت ال39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.

يذكر أن الجداوي شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل «لعبة النسيان»، من بطولة دينا الشربيني.