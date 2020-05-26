حسابات النجوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد حمدي شاكر



* نشر الكاتب والسيناريست فهد عليوة صورة بصحبة والدته المتوفية قبل أيام عبر حسابه في «فيسبوك» ورثاها بكلمات مؤثرة وكتب «كانت سبب خوفي على نفسي، كنت أخاف من المرض لأني أعلم أنها تتعب عني».

* نشر الملحن والفنان فايز السعيد عبر حسابه في «إنستجرام» مقطع لأغنية بعنوان «في خاطري» للفنانة الصاعدة ديم، وعلق «في خاطري غناء الفنانة الصاعدة ديم، من ألحاني وكلمات الشاعر سعيد بن مصلح الأحبابي، وتوزيع زيد نديم، وتم التسجيل في استوديوهات السعيد بدبي».

* احتفل الفنان محمود حميدة بعيد الفطر المبارك على طريقته الخاصة، ونشر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورة مع والدته نالت إعجاب عشرات الآلاف من متابعيه، معلقاً «عيد ميلاد سعيد عليك يا أمي وعلى كل الأمهات وعلى كل الناس».

* شارك المطرب الشاب أحمد جمال متابعيه عبر «فيسبوك» مقطع فيديو لأحدث أغنياته وهي بعنوان: «أحنا مش بتوع حداد» وظهر في الأغنية وإلى جواره فتاة تؤدي بلغة الإشارة، وعلق جمال على المقطع «شباب الصم مثل ما تعودنا في كل أعمالنا الوطنية».