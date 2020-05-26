أمواج داخل صندوق زجاجي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يعد مشاهدة الأمواج مقترناً بالذهاب إلى الشواطئ، حيث يمكن رصدها بصورة تشبه الأمواج الطبيعة في قلب مدينة أو حتى داخل صندوق مغلق على واجهة إحدى المنشآت المعمارية الضخمة.

ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه يظهر شكل أمواج متلاطمة تتحرك داخله بقوة، مضيفة: لكن الواقع أن كل ما يمكن رؤيته داخل هذا الصندوق هو مشاهد يتم بثها بتقنية، يتم فيها استخدام شاشات التلفزيون المتطورة.