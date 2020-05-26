شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطوع متغيرات أزمة «كورونـــــا» لصناعة مستقبل مشرق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: راشد النعيمي

كعادتها في التعاطي والاستعداد والذهاب للمستقبل قبل أن يأتي إليها، شكلت الإمارات أكبر فريق عمل حكومي في تاريخ الدولة، مهمته نقل اقتصادها ومجتمعها وقطاعاته الصحية والتعليمية والخدمية إلى بر الأمان لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19».

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أشارا إلى أن المهام كثيرة، وكل ذلك يتطلب منظومة عمل مختلفة وآليات تنفيذ جديدة تعتمد الجرأة والحسم والسرعة في اتخاذ القرارات، في ظل تصميم بعدم السماح لأي سبب لأن يكون عائقاً عن تصدر السباق نحو المستقبل،

الحياة لم تتعطل في الإمارات حيث بدأت الدولة في ذروة أزمة كورونا التي تجتاح العالم، تجني ثمار جهود سنوات من تعزيز البنية التحتية في التكنولوجيات الحديثة، والباب اليوم بات مفتوحاً كما أشار سموه لكل الأفكار الجديدة والتجارب غير المسبوقة، ونحن على استعداد لأن نعيد بناء كل منظوماتنا في كافة القطاعات لضمان رفاه مجتمعنا وسعادته واستقراره وتمكينه. هدفنا اليوم ليس فقط حماية صحة الناس، وإنما حماية الاقتصاد وحماية المكتسبات وحماية الحياة الكريمة التي تعبنا عليها خمسين سنة ونحن نصنعها لشعبنا، وما حققناه على مدى الخمسين عاماً الماضية سيكون الأساس لتخطي هذه المرحلة والمضي قدماً في رحلة الخمسين عاماً المقبلة ونحن أكثر منعةً اقتصادياً وصحياً ومجتمعياً.

”الخليج 365” استطلعت آراء نخبة من الأكاديميين والباحثين حول سياسات العمل واستراتيجياته خلال المرحلة التي تعقب كورونا، حيث أكدوا أن التطلع لمستقبل استباقي إيجابي وخطة مرنة تتعامل مع التحديات والأزمات العالمية، فرص مهمة للتغيير نحو الأفضل، وضرورة الاهتمام بتخصصات الطب والهندسة والتكنولوجيا، وتوفير كوادر طبية ذات مستوى عال من الكفاءة، وإعادة النظر في الفرص والتحديات الجديدة التي تواجهنا، والتركيز على اقتصاد فاعل ودينامكي إلى جانب التركيز على ملف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والمضي قدماً في سياسة تحول الحكومة إلى حكومة ذكية التي آتت أكلها خلال الأزمة الحالية.



خطة استشرافية



الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات يرى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة مستقبلية مرنة، تواجه التحديات وتحولها إلى فرص، وهذا ما يحدث الآن؛ عندما حولت حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جائحة كورونا إلى تحدٍّ إيجابي نصنع منه تغيرات جديدة لمستقبل مشرق.

ويضيف: بدأت الحكومة هذا التحدي وهذا التغيير المتسارع في شتى مناحي الحياة من خلال عقد سلسلة من الجلسات المكثفة والتي شارك فيها عدد من الوزراء ووكلاء ومجالس تنفيذية وبمشاركة خبراء دوليين، تهدف لوضع خطة إستراتيجية تنموية لما بعد مرحلة كوفيد-١٩ تتضمن سياسات وبرامج تفصيلية لمرحلة التعافي، واستباقية حكومة دولة الإمارات قبل غيرها وفي منتصف الجائحة دليل على قوة الممكنات الحالية من رؤى مستقبلية وبنى تحتية عالية الجودة واقتصاد متين، مما ساعد حكومة الإمارات على التصدي التدريجي للجائحة؛ حيث بدأت هذه الجلسات الملهمة في تقييم الوضع الحالي ومشاركة المجتمع العالمي بتجارب الحكومة في التأقلم مع الجائحة، مع استمرار العمل الحكومي وخدماته المختلفة بطرق ابتكارية وتكنولوجية.

ويعتقد أن هذا السبق مبني على خطة طموحة استشرافية تتعامل مع الأزمات العالمية بمرونة، ومشاركة الخبراء الدوليين في هذه الجلسات تؤكد أهمية نقل الخبرات والممارسات العالمية وتطويعها لخدمة الأهداف والتطلعات الحكومية، وإن هذه الجائحة وكيفية تعامل الحكومة معها تؤكد قوة فريق عمل حكومة الإمارات الذي تعامل معها باحترافية وضعت صحة الإنسان الإماراتي والمقيم أولوية مهمة، لأهمية العقل البشري في التعامل مع هذه الأزمات العالمية.

هذه الجلسات الحكومية ومخرجاتها ستعتبر خريطة طريق مهمة لاستئناف النشاط الاقتصادي بقوة ليعود أقوى من السابق ولندخل ٢٠٢١ ونحن نحافظ على إنجازات ومكتسبات الخمسين سنة الماضية ومحققين إنجازات علمية عظيمة يستفيد منها العالم.

وركزت هذه الجلسات الحكومية على القطاعات الحيوية المهمة كالتعليم والاقتصاد والتكنولوجيا والأمن الغذائي والصحة.

وبينت الجائحة أن التعليم والصحة والغذاء أولويات مستحقة للمواطن والمقيم لأنها أساسيات مهمة في رفاهية وأمن المجتمع، حيث إن التعليم ظل مستمراً وبدأنا نستخدم التكنولوجيا التي استثمرت فيها الدولة منذ أكثر من عشر سنوات حتى أضحت جسراً مهماً لاستمرار العمل والتواصل البناء بين أفراد المجتمع، بينما وجدنا قوة القطاع الصحي في الدولة والذي تعامل مع هذه الجائحة بكفاءة ومازلنا نثبت بأننا الرقم واحد في التعامل معها. كما ساهمت مختلف الجهات الحكومية في تأهيل الجانب النفسي للمواطن والمقيم لننجح سوياً في هزيمة كوفيد-١٩.

وأشار إلى التطلع لمستقبل استباقي إيجابي وخطة مرنة تتعامل مع التحديات والأزمات العالمية كفرص مهمة للتغيير نحو الأفضل، وكلنا على ثقة تامة بمخرجات هذه الجلسات التي سترسم ملامح مستقبلنا القريب والبعيد. يسودنا التفاؤل بأننا سنكون ضمن الأقوى والأفضل في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية؛ وسنكون الرقم المهم عالمياً في ظل أزمات متغيرة، موجهاً شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على قيادة هذا الفريق وتوجيهه إلى ما يحقق رفاهية الإنسان الذي راهنا عليه وما زلنا نراهن، لدوره الحيوي المهم في رسم الملامح وصناعة تاريخ جديد مليء بالإنجازات.



سياسات تفصيلية



ويرى الدكتور حسن النابودة عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات أن العالم شهد في انتشار جائحة كوفيد - 19 أزمة لم تعرفها البشرية في تاريخها الحديث والمعاصر، وكان لهذه الجائحة آثارها المدمرة على الحياة اليومية لكثير من البشر في مختلف المجتمعات عامة، وعلى الصحة والاقتصاد العالميين خاصة، ويقول: لا شك أنه بعد أن تنجلي هذه الجائحة أو هذا الوباء - ونتمنى أن يكون ذلك قريباً - سيكون عالم ما بعد كورونا غير ما كان قبله، وعليه فإن هناك دروساً وعبراً كثيرة يجب الإفادة منها كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في كلمته هذه التي تدل على وعي سموه الكبير بما يواجه البشرية من تحديات، ورؤيته الصادقة للإسهام في الجهود التي تبذلها البشرية في مواجهة هذه التحديات، حيث تتطلب المرحلة القادمة وضع سياسات تفصيلية تحدد الأولويات التي ستضمن التصدي للأوبئة المختلفة وآثارها المدمرة على مجتمعنا خاصة والمجتمعات الإنسانية عامة، وللتعافي من وباء كورونا واستئناف النشاط الاقتصادي والعودة للحياة الطبيعية.

والمطلع على تقارير الأحداث والتحليلات اليومية، يجد أن هناك إجماعاً دولياً على ضرورة الاهتمام بتخصصات الطب والهندسة والتكنولوجيا، لضمان توفير كوادر طبية في مختلفة مجالات الاختصاص على درجة عالية من الكفاءة العلمية والمهنية لحماية المجتمعات والتصدي للأوبئة المستقبلية، وهذا الأمر أصبح ملحاً وضرورياً في ظل هذه الأزمة.

أما التخصصات الهندسية بصفة عامة، والهندسة الطبية وهندسة الكهرباء والميكانيكا بصفة خاصة، فهي الداعم الرئيسي والمهم للمستشفيات والأطباء في معركتهم الحالية ضد هذا الوباء، وفي مواجهة الأمراض والأوبئة التي باتت تهدد حياة كثير من البشر في مختلف المجتمعات الإنسانية، فالعالم يبحث اليوم عن أجهزة التنفس الصناعي وبناء مستشفيات بكافة تجهيزاتها في أقل من عشرة أيام، وعن تكنولوجيا متطورة تساعد الأطباء في إجراء الفحوص الطبية، والحد من انتشار الوباء وأجهزة آلية مساندة للكوادر الطبية تقدم الخدمات الآمنة والسريعة.

وفي الوقت الذي تستمر فيه معاناة العالم جراء انتشار هذا الوباء وارتفاع أعداد المصابين به، أصبحت التكنولوجيا قوة لا يستهان بها في هذه المعركة ؛ فبفضل التطور التكنولوجي استطاعت البشرية المحافظة على استمرارية الحياة وعلى استئناف كثير من الأنشطة الحياتية اليومية.

ويرى الدكتور النابودة أن استراتيجياتنا المستقبلية تتطلب التركيز على قطاعات الصحة والتكنولوجيا والأمن الغذائي، فبناء العقول الشابة وإعدادها إعداداً علمياً ومهنياً لمواجهة التحديات المستقبلية هو الاستثمار الحقيقي لحماية مكتسباتنا الحضارية الإنسانية، وضمان تفوقنا في كافة المجالات؛ فمستقبل الاقتصاد يتوقف على مدى التطور الذي نحققه في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا بكافة فروعها العلمية المختلفة.



نهوض اقتصادي



وفيما يتعلق برسم خطط التعافي والنمو الاقتصادي في الدولة لمرحلة ما بعد كوفيد-١٩، يشير الدكتور حمد عبدالله الجسمي مدير مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور بجامعة الإمارات إلى أنه يمكننا تصويرها بشكل عام حسب نموذج يدعى «مستويات ماكنزي الثلاث للنمو» والذي يفيد وضع خطة متوازنة بين المستويات التنموية الثلاث، المستوى الأول متعلق بالمحافظة على النشاطات الاقتصادية الرئيسة التي يرتكز عليها جلّ الدخل القومي للدولة ودراسة جدوى التمسك بها جزئياً أو كلياً، والمستوى الثاني متعلق بتوسيع القطاعات الناشئة التي بدأت الدولة بتطويرها، والمستوى الثالث متعلق بخلق قطاعات جديدة كلياً تتطلب التفكير خارج الصندوق وبعيداً عن المألوف.

ويضيف: تعلمنا من هذه الأزمة أن الخروج عن المألوف (المستوى الثالث) قد يكون في بعض الأحيان أكثر جدوى من الإصرار على إنقاذ الأصل (المستوى الأول)، فمثلاً رأينا كيف تحولت مصانع سيارات إلى مصانع أجهزة تنفس اصطناعي، ومصانع أزياء إلى مصانع كمامات، ومصانع عطور إلى مصانع معقمات يدوية، وكل ذلك في سبيل البقاء واقتناص الفرص الجديدة، هنا نتحدث عن شركات، ولكن بنفس هذه العقلية يجب أن نخطط لمستقبل اقتصاد دولتنا لمرحلة ما بعد كوفيد-١٩، أخذاً بعين الاعتبار التغييرات الجذرية التي ستخلفها هذه الأزمة على موازين القوى الاقتصادية والسياسية العالمية، وأسواق النفط، وقطاعات التكنولوجيا والاتصالات، وقطاعات التجزئة، وسلاسل الإمداد، وكذلك أثرها على الثقافات المجتمعية، وطبيعة العمل والتعليم في المستقبل.

ويرى أن كل ذلك يستدعي منا إعادة النظر في الفرص والتحديات الجديدة التي تواجهنا، وإن لدى حكومة دولة الإمارات ميزة كبيرة تميزها عن غيرها ألا وهي الديناميكية والرشاقة في التعامل مع الفرص والتحديات، وتلك ميزة تفتقر إليها كثير من الدول الغربية المتقدمة كما اتضح لنا مؤخراً، وهذا ما يجعلني متفائلاً أن دولة الإمارات ستنهض باقتصادها سريعاً وستتبوّأ مكانة اقتصادية عالمية رائدة في مرحلة ما بعد الأزمة.



عطاء وإنتاج



ويقول الدكتور عبدالله الخطيب مساعد عميد كلية القانون في جامعة الإمارات ومدير العيادة القانونية: إننا محظوظون في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجود قيادة رشيدة ناضجة تعرف كيفية التعامل مع الأزمات العالمية، فقد كانت دولة الإمارات من الدول السباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار جائحة كورونا، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تقليل نسبة الإصابة بالمرض على المستوى الدولي.

ويضيف: وجدنا الحكومة توجه بالتعاطي مع الوضع الراهن وتؤكد أن على الوزارات والجهات بالتخطيط المناسب ووضع الحلول التي تكفل استمرار العطاء والإنتاج في كافة مناحي الحياة، فعلى الرغم من إقرار سياسة التباعد الاجتماعي وفرض حظر جزئي، إلاّ أن العديد من النشاطات ظلت مستمرة مثل التعليم والعمل عن بُعد، ويعود السبب في ذلك إلى تخطيط الحكومة المسبق واستثماره في البنية التحتية للاتصالات وسياسة تحول الحكومة إلى حكومة ذكية تقدم خدماتها عن طريق الهاتف، فلم يتغير الوضع كثيراً، إذ إن تقديم هذه الخدمات لا يزال سارياً كما كان عليه الوضع في السابق.

ويلفت النظر إلى أن العالم وهو لا يزال حالياً يستغل كافة جهوده في محاولة التعاطي مع الوضع الراهن بالتخلص من الوباء، فإن دولة الإمارات تفاجئ الجميع بالسير في اتجاهين متوازيين، الأول كما العالم وهو بذل الجهود للقضاء على الجائحة من خلال اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، بينما الثاني هو العمل منذ الآن بالتخطيط لمرحلة ما بعد كورونا، حتى تكون مستعدة ومهيأة للتعاطي مع الوضع الجديد، وتكون كعادتها سباقة على كافة الصعد، وها هي حكومة دولة الإمارات تنطلق اليوم وبكل حماس لا تعترف بالواقع الذي فرضه فيروس كورونا على العالم وتعمل كي تعزز قدراتها في مجالات الاستعداد للمستقبل، من خلال دعم التفكير الاستباقي الذي يعتمد على الدراسات والبحوث والاستشراف العلمي، وتعمل على إعداد خطط وسياسات، تنسجم مع التغيرات المتسارعة والمستجدات التي يفرضها التطور الكبير في مختلف المجالات، ما يحتم ضرورة تشكيل منظومة عمل حكومية اجتماعية عالمية مشتركة.



الأمن الغذائي



في مجال الأمن الغذائي ومستقبله أوضح الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي الأستاذ بقسم زراعة الأراضي القاحلة في كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات أن دولة الإمارات نجحت في وضع إجراءات استباقية في السنوات الماضية ومن خلال حكومة اللامستحيل الاتحادية تستشرف المستقبل وتتبني الكثير من الخطط والحلول المبتكرة، وأتت جائحة كورونا في اختبار لقدرة الدولة على تخطي تلك التحديات وأنشأت وزارة تعنى بملف الأمن الغذائي ومراكز محلية، وقد دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى وضع سياسات تفصيلية، على المديين القريب والبعيد، لتحقيق التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي في الدولة، بما يعود على كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في الإمارات بالنمو والاستقرار.

إن ملف الأمن الغذائي يعتبر من الملفات المهمة لما يشكله وأبعاده من منظور محلي وجماعي مبني على معطيات الواقع بكافة تحدياته، لكون دولة الإمارات تقع ضمن الحزام الصحراوي وتواجه الكثير من التحديات البيئية منها شح المياه وملوحة التربة الصالحة للزراعة، وتحرص الدولة على حصول كل الناس في جميع الأوقات على غذاء كافٍ لحياة ملؤها الصحة والنشاط وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام وهو ما يمكن تعريفه بالأمن الغذائي وبما يؤمّن مد العاملين بقطاعات الدولة بحاجاتهم الغذائية وصولاً إلى الاستقرار الاقتصادي.

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والأمن الغذائي لا يعني توفير جميع السلع الغذائية لأفراد المجتمع، ولكن توفير قدر من السلع الضرورية يكفى لسد الاحتياجات الغذائية الأساسية والتأكد من كفاية الأغذية المتاحة بزيادة الإنتاج المحلي والحرص على وفرة القدرة لدى غالبية الأفراد للحصول عليها واستمرار العرض والطلب وبالتالي عدم التكالب على السلع واطمئنان المستهلك لتوافرها، وجودة السلع المتوفرة بالأسواق، وتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية بهدف تقليل تأثير تقلبات الأسواق الدولية والضغوط السياسية، والقدرة على توفير مخزون استراتيجي غذائي وطني.



إدارة الأزمات



بحسب الدكتور راشد مسلم الريامي رئيس قسم أصول التربية في كلية التربية بجامعة الإمارات، فإن الوضع الحالي للإمارات في مواجهة جائحة كورونا يدل على عمل منظم ودليل خطط بديلة في الاستعداد لإدارة الأزمات بشتى تصوراتها ولم يكتف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهذا فقط، ولكن تخطاه إلى ما بعد الأزمة والتغييرات التي ستطرأ على ميادين العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية والمجتمعية في الاستمرار بالنمو رغم كل التحديات، وهذا دليل واضح على المنهجية العظيمة لسموه في السلوك القيادي خلال الأزمات والتفكير الإيجابي.

ويشير إلى أن التعاطي الناجح مع الأزمة تضمن توجيه رسائل إيجابية تمكن من الاستقرار الاجتماعي وهو ما عانته الدول العظمى، ومن ثم بدأ بمخاطبة المفكرين في مختلف أنحاء الأرض من أجل التوحد وأهمية العمل الجماعي في الوقت الراهن، وبذلك كسبت الإمارات الكثير من الإيجابية في ظل جائحة كورونا وأهمها خط الدفاع الأول، والانسجام في العمل الجماعي داخل الدولة وخارجها، وكانت محصلة ذلك أن المجتمع الدولي تيقن اليوم بأن سلامة العنصر البشري والعناية به هي محل اهتمامنا الأول في دولة الإمارات التي لم تقف مكتوفة الأيدي معزولة عن محيطها أمام فيروس كورونا (كوفيد 19)، الذي أصاب العالم بالذعر والاقتصاد بالشلل، وإنما اتبعت استراتيجيات داخلية للتصدي للوباء، بل ومبادرات إنسانية على الصعيد العالمي جعلت رؤساء دول ومنظمات عالمية تشيد بدورها المؤثر في إدارة الأزمة.



الأمن الغذائي



يتم تحقيق الأمن الغذائي المحلي عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تكثيف النشاط الزراعي لسد الاحتياجات الغذائية لأفراد المجتمع وترشيد استهلاك السلع الغذائية والتوسع في التصنيع الزراعي ووضع سياسات سعرية مستقرة وإقامة مشروعات تحسين وصيانة الأراضي وحمايتها من التصحر والتقلبات البيئية والحرص على الاهتمام بالبحوث الزراعية والمراكز البحثية المتخصصة بالجامعات الوطنية والتنسيق فيما بينها والتواصل مع المزارعين للتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها، وهناك علاقة تكاملية بين مفهومي الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء، فتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة غذائية ذات الإنتاج المحلي أو أكثر يحسن من وضع الأمن الغذائي شريطة أن يبني أسساً اقتصادية تضمن للبلد فائدة نسبية أو تنافسية مع الخارج.



وتمتلك دولة الإمارات أن تربط ملف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من خلال الدراسات والأبحاث ذات الطابع المحلي، والتركيز على المثلث الذهبي وهو النباتات المحلية وأهمها أشجار النخيل، وأيضاً قطاع الثروة الحيوانية ومن أهمها الجمال والإبل، والقطاع الثالث وهو الثروة السمكية، ومن المتوقع أن يكون التحدي الأكبر في السنوات القادمة ليس فقط ملف الأمن الغذائي، ولكن أن يقترن بملف الاكتفاء الذاتي بكافة تحدياته والاستفادة من كل موارد الدولة وإمكانياتها اقتصادياً وضمان الاستقرار الاقتصادي، وهذا شأنه يعتمد اعتماداً كلياً وأساسياً على التجارة الداخلية وعلى السوق المحلي في إمداده بجميع عناصر الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية، وكذلك الاعتماد على السوق المحلي في تصريف جميع منتجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.



قيادة تتخطى الأزمات



أكدت متابعة وإشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جهود دولة الإمارات بشأن التصدي لتداعيات أزمة تفشي فيروس «كورونا» على الصعيدين الوطني والدولي، أن القادة العظام يمتلكون خصالاً عدة تعدّدها الأدبيات السياسية المتخصصة، ولكن الأهم من بين تلك الخصال هو قدرتهم على إطلاق طاقات شعوبهم، فالقائد الحقيقي هو من يستطيع حشد الهمم واستنهاض الطاقات وشحذ الإرادات الوطنية في مواجهة التحديات.

وعلى مر التاريخ، تتجلى سمات القيادة الفريدة في أوقات الأزمات، وهكذا تكرر الأمر في مواجهة دول العالم جميعها لجائحة تفشي فيروس «كورونا»، حيث اتفق الساسة والخبراء والمتخصصين في جميع أرجاء العالم على أن الأزمة تمثل منعطفاً تاريخياً فارقاً سيعيد تشكيل النظام العالمي، ويؤثر تأثيراً عميقاً في هيكلية العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الأزمة، وقياساً على حجم التأثيرات السلبية التي لم تستثن أية دولة من دول العالم، يبرز بوضوح دور القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في إدارة الأزمة ليس على الصعيد الوطني فقط، بل أيضاً في تعزيز التعاون والتضامن العالمي والسعي لتوحيد الجهود الدولية من أجل التصدي للأزمة، من خلال رؤية واعية تدرك قيمة التماسك وتضافر الجهود في مواجهة مثل هذه الأزمات.



وأشارت (درع الوطن) في تقرير لها أن مواجهة خطر تفشي فيروس «كورونا» أبرز نموذج القيادة في دولة الإمارات من خلال ما اتسمت به من سرعة استجابة وقرارات مدروسة وحرص على التمسك بالقيم والمبادئ الإنسانية والحضارية الأصيلة رغم ما يشهده العالم من انحسار للقيم الإنسانية في التعاطي مع هذه الأزمة المعقدة، كما تجلت كفاءة القيادة وفاعلية دورها في وضوح الرؤية والوعي الشديد بأهمية دورها في بناء إجماع طوعي وطني حول استراتيجيات التصدي للأزمة، كما أبرز بقوة التأثير الإيجابي للتلاحم والترابط بين القيادة والشعب، والمخزون الكبير والرصيد المتراكم من الثقة الشعبية الجارفة، الذي يتمتع به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى شعب الإمارات، الذي استقبل بوعي ويقين كبيرين رسائل سموه منذ بداية الأزمة، فكانت كلماته مصدر الثقة الأول الذي يبعث على الشعور بالأمان والإحساس بالهدوء والارتياح بين جميع سكان الدولة، مواطنين ومقيمين.