شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع لافت في الإصابات بـ«كورونا» عربياً.. وتعافي 2148 في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

”الخليج 365”، وكالات

شهد، يوم أمس الاثنين، تراجعاً لافتاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العديد من الدول العربية، فيما أعلنت الكويت عودة الحياة إلى طبيعتها بداية الأسبوع المقبل بالتدريج، كما أعلنت الحكومة الأردنية، أمس الاثنين، انحسار نقل عدوى الفيروس في البلاد، والاتجاه إلى مزيد من الانفتاح للحياة الطبيعية، وعودة قطاعات أخرى للعمل، في حين أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، أمس الاثنين، عودة الحياة إلى طبيعتها في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وفق إجراءات صحية، ووقائية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، عن تسجيل 9 وفيات، و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 399 وفاة، و74795 إصابة.

وتعكس أرقام، أمس الاثنين، انخفاضاً طفيفاً في معدل الحالات الجديدة، مقارنة مع 11 وفاة، و2399 إصابة في اليوم السابق.

ذكرت الصحة السعودية، أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 45668 بعد تماثل 2148 شخصاً للشفاء.

وناقش مجلس الوزراء الكويتي، أمس ، برئاسة الشيخ صباح الخالد، تقييم الفترة الماضية للحظر الكلي، واستعرض تقريراً شاملاً للإجراءات الصحية والأمنية المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وشهد الاجتماع استعراضاً للخطة المقرر تنفيذها بعد انتهاء فترة الحظر الكلي في 30 الجاري، والإجراءات التي ستواكب «عودة الحياة» إلى طبيعتها في المرحلة المقبلة.

وأكدت مصادر حكومية أن عودة العمل ستكون من خلال 3 مراحل، تنطلق بما يسمى «الرد فيس» (الأحمر)، بطاقة عمل لا تتجاوز 25% من العاملين لفترة زمنية محددة، تليها المرحلة الثانية «يلو فيس» (الأصفر) بعودة 50% من قوة العمل، وأخيراً المرحلة الثالثة التي أطلق عليها «جرين فيس» (الأخضر)، وهي تعني عودة جميع قوة العمل والموظفين إلى مقارهم بحيث تكون جميع المراحل وفق جدول زمني تحدده الوزارات المختصة.

وكانت الكويت أعلنت، أمس ، تسجيل665 إصابة جديدة بكورونا، في تراجع لافت عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 838 حالة، لتبلغ الحصيلة الاجمالية 21967 حالة، فيما تم شفاء 504 حالات، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 6621 حالة، في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصبح مجموع الوفيات 165حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس ، تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثلت 166 حالة للشفاء، ليبلغ عدد الحالات المتعافية 4753.

وأعلنت القطر، أمس ، تسجيل 1751 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 45 ألف حالة، فيما تم تعافي 1193 ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 10363 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 26 حالة.

عمّان تخضع لقاحاً للتجارب

وأعلنت الحكومة الأردنية، أمس، انحسار نقل عدوى الفيروس في البلاد، والاتجاه إلى مزيد من الانفتاح للحياة الطبيعية، وعودة قطاعات أخرى للعمل، تزامناً من انتهاء الحظر الشامل.

وأكدت مديرية الأمن العام ضبطها منظمي صلاة عيد الفطر في إحدى ساحات محافظة معان الجنوبية، والتحقيق معهم لمخالفة أوامر الدفاع، وتعريض الصحة والسلامة العامة للخطر.

وأوضحت جمعية المهندسين الوراثيين أن اللقاح الذي تقوم بتجربته مأخوذ من دواء أردني موجود في الأسواق العالمية سابقاً، وأنها تخضعه حالياً لمرحلة مخبرية ثانية بعد موافقات مطلوبة.

Advertisements

وأعلنت وزارة الأشغال اعتزام الانتهاء من ساحة «باك تو باك» في منطقة العمري على الحدود البرية لتبادل حمولات الشاحنات من دون دخول السائقين، في غضون 30 يوماً.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 3 إصابات جديدة بإجمالي 711 حالة، وارتفاع الشفاء إلى 450 متعافياً، مشيراً إلى زيادة قدرات المملكة الصحية بنسبة 30% خلال الجائحة.

إغلاق مداخل مخيمات الفلسطينيين في لبنان

أغلقت القوة الأمنية المشتركة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومنعت التجوال والتجمعات، أمس ، بعد ظهور أربع حالات اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في مخيم برج البراجنة، قرب بيروت.

وكان لبنان أعلن، أمس ، تسجيل 5 إصابات بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1119.

عودة الحياة العادية في الضفة والقطاع

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أمس ، عودة الحياة إلى طبيعتها في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وفق إجراءات صحية ووقائية.

وقال اشتيه في مؤتمر صحفي، إنه وبعد أن جاءت نتائج فحوص العمال العائدين من «إسرائيل» إيجابية، وانحسار الفيروس، فإن الحياة ستعود إلى طبيعتها بدءاً من اليومين المقبلين.

وأكد عودة المحاكم للعمل ، وعودة جميع الوزارات للعمل .

وأشار إلى السماح بعمل المحال والمنشآت والمؤسسات من صباح اليوم، الثلاثاء، وفتح المساجد والكنائس ابتداء من صلاة الفجر.

وأعلن اشتيه رفع الحواجز بين المحافظات وفتح المطاعم، والحضانات، وصالات الأفراح، وعودة المواصلات العامة للعمل، وفق بروتوكول الصحة العامة.

شفاء 3 صحفيين مصريين

وأعلنت نقابة الصحفيين المصريين، أمس ، عن تعافي 3 صحفيين من الإصابة بكورونا، ليصل إجمالي حالات الصحفيين المتعافين إلى خمسة، فيما أصيب صحفي بالفيروس، و6 من عائلات الصحفيين.

20 حالة جديدة في سوريا

وأعلن سوريا، أمس ، تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا،لسوريين قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 106.