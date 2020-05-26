مصر: 320 مستشفى للعمل ضمن خطة التعايش مع الوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة :”الخليج 365”

شددت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية خلال لقاء ب«الفيديو كونفرانس» مع قيادات وزارة الصحة والأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل، على تفعيل تقديم كافة الخدمات الطبية، لمصابي كورونا، مؤكدة جاهزية 320 مستشفى عاماً ومركزياً على مستوى الجمهورية، لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر، التي تعمل بكامل طاقتها لاستقبال مصابي الفيروس، وللتيسير على المواطنين لتلقي الخدمة العلاجية، في إطار ما وصفته ب«خطة التعايش مع الفيروس».

ووجهت الوزارة، بإدراج كافة المستشفيات التي دخلت الخدمة ضمن منظومة خط هاتفي ساخن، حيث يقوم القائمون على الخط الساخن بتوجيه المواطنين إلى أقرب مستشفى حسب الحالة الصحية وسعة كل مستشفى، قبل أن ترفع أمس من عدد المقاعد بالخط الساخن إلى 500 مقعد، بهدف استيعاب عدد أكبر من استفسارات المواطنين، وتقليل زمن الرسائل الصوتية، بالتزامن مع إطلاق تطبيق «صحة مصر» على الهواتف النقالة، لإتاحة كافة المعلومات والرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا، والإبلاغ عن الحالات المشتبه في إصابتها وربطها بغرفة عمليات الوزارة لاتخاذ اللازم.

«الأطباء» يطالبون بتوفير الحماية

من جهة أخرى، أصدرت نقابة الأطباء بياناً، أمس، بشأن تزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا بين الأطباء. قالت فيه إن عدد شهداء الفريق الطبي، ارتفع إلى 19 طبيباً، وإصابة 350 آخرين، بالفيروس.

وطالبت النقابة، وزارة الصحة بتوفير الحماية الطبية للأطباء، وأعضاء الطواقم الطبية، الذين يضحون بأنفسهم، ويتصدرون الصفوف دفاعاً عن سلامة الوطن، مشددة على سرعة علاج من يصاب منهم بالمرض.

Advertisements

وكانت وزارة الصحة نعت أمس، «شهداء الواجب» من الأطقم الطبية الذين قضوا أثناء تأدية الواجب في التصدي لفيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة لن تنسى تضحياتهم التي أصبحت وساماً على صدر كل مصري، ووجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية والعاملين في كل المستشفيات وأسرهم، على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم والتصدي لهذا الفيروس الخطير.

تطبيق صارم لقرارات منع التجمعات

وشهدت مصر أمس، لليوم الثاني على التوالي، تطبيقاً صارماً لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر التجول، ومنع التجمعات، خلال أيام عيد الفطر، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تشهد مختلف المحافظات المصرية انتشاراً أمنياً مكثفاً، لتطبيق القرارات.

وخلت الشوارع من المارة، في ظاهرة غير مسبوقة، وكثفت أجهزة الأمن من وجودها في الشوارع والمتنزهات العامة حيث كثفت أجهزة الأمن من انتشار القوات بالشوارع والميادين لمتابعة غلق «المولات» والمحال التجارية والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، وكذا متابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية وطرق الكورنيش ومنع ارتيادها من قبل المواطنين، فضلاً عن تطبيق قرار حظر الحركة في الخامسة مساء، طوال إجازة عيد الفطر.

وأغلقت أجهزة الأمن طرق الكورنيش بكافة المحافظات، فيما عدا محافظات «القاهرة والجيزة وأسيوط» مع توفير المسارات البديلة، وسط تعاون والتزام تام من قِبل المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية، إن أجهزة الأمن، ضبطت خلال الساعات الماضية 6069 مخالفاً، و3007 سيارات، و134 دراجة نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.