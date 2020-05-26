فتح طريق «إم 4» رسمياً في سوريا بضمانة روسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مصادر إعلامية، أمس الاثنين، أن الطريق الدولي «إم 4» أصبح مفتوحاً بشكل رسمي، وهو الطريق الرابط بين شمال شرقي سوريا، ومناطق الداخل والساحل بضمانات روسية، فيما تم تعيين سفير موسكو لدى دمشق، الكسندر يفيموف، ممثلاً خاصاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتطوير العلاقات مع سوريا، في وقت واصلت القوات التركية استقدام التعزيزات العسكرية واللوجستية نحو مواقعها في منطقة «خفض التصعيد».

وهذا الطريق الذي تسيطر على 80 كم منه الفصائل السورية الموالية لأنقرة منذ عملية ما يسمى «نبع السلام» الأخيرة في منطقة رأس العين، سيكون مخصصاً لحركة المدنيين، والحركة التجارية. وكان المرصد السوري ذكر أن رتلاً عسكرياً تابعاً للقوات الروسية، والقوات الحكومية، وقوات سوريا الديمقراطية، «قسد»، توجه من عين عيسى بريف الرقة الشمالي، إلى منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، للتمركز على طول أوتوستراد حلب - الحسكة الدولي «أم 4»، بغية افتتاح الطريق بشكل رسمي أمام حركة المدنيين، بعد أن كان الطريق يشهد حركة عبور خجولة نسبياً، بسبب تخوف المدنيين من استهدافهم، وهو ما جرى مرات عدة. وذكر مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى من مطار القامشلي الدولي، في وقت سابق، أنه ستكون هناك دوريات روسية يومياً، ما عدا الجمعة، لتعقب حركة الطريق ومنع أي استفزازات عسكرية عليه. وحسب المسؤول، فإنه سيكون هناك تنسيق مشترك مع الإدارة المدنية الكردية في بلدة تل تمر، وستمنع على الطريق أي مظاهر عسكرية للقوى المختلفة.

من جانب آخر، أصدر بوتين، أمس، مرسوماً بتعيين يفيموف، السفير الروسي فوق العادة والمفوض لدى سوريا، «ممثلاً خاصاً للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع الجمهورية العربية السورية». ودخل المرسوم، الذي جرى نشره في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، حيز التنفيذ اعتباراً من امس الاثنين. ويتولى يفيموف منصب السفير الروسي لدى سوريا منذ أكتوبر 2018، وسبق أن شغل قبل ذلك مهام سفير روسيا فوق العادة، والمفوض في الإمارات.

على صعيد آخر، واصلت القوات التركية استقدام التعزيزات العسكرية واللوجستية إلى مواقعها في منطقة «خفض التصعيد»، حيث رصد المرصد السوري، صباح أمس الاثنين، دخول رتل جديد للقوات التركية يضم عشرات الآليات، عبر معبر كفرلوسين الحدودي، مع لواء اسكندرون، فيما اتجهت الآليات نحو النقاط التركية المنتشرة في المنطقة. في غضون ذلك، ذكر المرصد أن طائرة استطلاع مذخرة استهدفت سيارة قيادي من الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا، على محور البارة في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لمقتله على الفور. (وكالات)