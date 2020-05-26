إصابة طائرة عراقية بنيران "داعش" غربي البلاد

بغداد/ علي جواد /الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، إصابة مروحية تابعة للجيش، بنيران مسلحي "داعش" الإرهابي، خلال مهمة عسكرية في محافظة الأنبار، غربي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة للوزارة)، في بيان، إن "تشكيلا جويا مكونا من طائرتين تابعتين للجيش، رصد أثناء تنفيذه عملية استطلاع في صحراء الرطبة غربي الأنبار 3 مركبات إرهابية مسلحة، حيث جرى معالجتها (تدميرها)".
وأوضح البيان أنه "أصيبت إحدى الطائرتين، إصابة خفيفة، نتيجة إطلاق نار من إحدى المركبات الثلاث، لكن التشكيل تمكن من العودة إلى قاعدته بسلام بعد تنفيذ المهمة".
وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالي (شرق)، المعروفة في البلاد باسم "مثلث الموت".
وأعلن العراق في 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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