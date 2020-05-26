كورونا.. 3 وفيات في الإمارات وواحدة بالمغرب

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الإمارات وموريتانيا، الإثنين، تسجيل 3 وفيات في كل منهما بكورونا، فيما رصدت المغرب حالة وفاة واحدة بالفيروس.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات، و822 إصابة، إضافة إلى تعافي 601 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 30 ألفا و307، منها 248 وفاة، و15 ألفا و657 حالة تعاف.

وفي موريتانيا، أعلن مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف، تسجيل 3 وفيات، و25 إصابة.

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وأوضح الزحاف، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 262، منها 9 وفيات، و15 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلن مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة تسجيل 3 وفيات، و99 إصابة، إضافة إلى تعافي 71 مريضا.

وأوضح محمد اليوبي، في تصريح صحفي، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و532، منها 200 وفاة، و4 آلاف و774 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 5 ملايين و567 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 346 ألفا، وتعافى أكثر من 2 مليون و352 ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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