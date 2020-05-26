القره داغي يشيد بانتصارات الحكومة الليبية

إسطنبول/ الخليج 365
أشاد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محي الدين القره داغي، الإثنين، بما حققته الحكومة الليبية من انتصارات على مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وقال القره داغي عبر صفحته بموقع فيسبوك: "الانتصارات التي تتحقق على أرض ليبيا، هي انتصارات الثورة ضد الاستبداد والدكتاتورية".
واعتبر تلك الانتصارات "عودة للأمل والثقة بانتصار الشعوب مهما صال الباطل وجال".
وأكد القره داغي أن "الصراع اليوم في منطقتنا بين محور الخير وإرادة الشعوب للحرية والكرامة، وبين محور الشر والاستبداد وإهانة الشعوب وكبتهم".
ونجح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.
وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
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