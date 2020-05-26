الألعاب النارية تضيئ سماء أبها

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أضاءات الالعاب النارية سماء مدينة أبها ، وذلك احتفالاً بعيد الفطر المبارك ، حيث انطلقت في تمام الساعة 9م في ثاني أيام عيد الفطر . وحرص عدد من سكان مدينه أبها على مشاهدتها من نوافذ منازلهم او من فوق الاسطح.
عدسة المصور”م – فايع الالمعي ” التقطت عدد من الصور للالعاب النارية التي كان ابو خيال مكان لها.
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