شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 5 أشخاص.. «أبل سائبة» تصدم مركبة على طريق حرة الضريبة بالجموم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توفي 4 أشخاص مساء الإثنين في حادث سير على طريق حرة الضريبة التابعة لمحافظة الجموم، بعد اصطدام مركبتهم بأحد الجمال السائبة فيما أُصيب شخص خامس إصابات بليغة.
وباشرت دوريات المرور والشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر بمحافظة الجموم بلاغًا عن وقوع حادث سير، وعند وصول الجهات للموقع اتضح وفاة أربعة أشخاص وإصابة الخامس بعد ارتطام مركبتهم بأحد الجمال السائبة.
وتمكنت الجهات الأمنية من معرفة مالكها وجاري استكمال التحقيقات في الحادث واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
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