شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «الجوازات» للمقيمين حاملي الجنسية السورية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة للجوازات، إضافة خدمة (تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية السورية) لقائمة «الرسائل والطلبات» المتاحة عبر منصة أبشر. وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه الخدمة تمكن المستفيدين من خدمة الجوازات من رفع ملاحظاتهم، التي قد تواجههم في منصة “أبشر”، وتعيقهم من إنهاء معاملاتهم إلكترونيا.

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