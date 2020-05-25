شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من «النيابة العامة» بشأن مواطن روَّج «معلومات مضللة» عن فتح المساجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة، صدور أمر بالقبض على مواطن ظهر بمقطع فيديو متداول يتضمن نشر وترويج معلومات مغلوطة ومضللة وغير صحيحة بشأن فتح المساجد بتاريخ محدد بحسب زعمه، وذلك بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي.

وأكد المصدر أن النيابة استندت في إصدار الأمر على المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة، وبعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه، وفقاً لـ”عكاظ”.

Advertisements

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالنظام العام وترويج أو نشر معلومات مضللة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تحت طائلة المُساءلة الجزائية طبقاً للأنظمة ذات العلاقة، مهيباً بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة.