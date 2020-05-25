شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد رائع.. طفلة لا تتجاوز 4 سنوات ترفض مصافحة المذيع خوفاً من «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو نشرته قناة السعودية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” وعي طفلة صغيرة لا تتجاوز 4 سنوات بالباحة، بأهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أوصت بها وزارة الصحة.

Advertisements

ويوضح المقطع أن الطفلة الصغيرة رفضت مصافحة مراسل القناة، خلال تقرير يرصد أجواء احتفال المواطنين والمقيمين، بعيد الفطر المبارك مع تطبيق الإجراءات الوقائية.