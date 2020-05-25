شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد رائع.. طفلة لا تتجاوز 4 سنوات ترفض مصافحة المذيع خوفاً من «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو نشرته قناة السعودية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” وعي طفلة صغيرة لا تتجاوز 4 سنوات بالباحة، بأهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أوصت بها وزارة الصحة.
ويوضح المقطع أن الطفلة الصغيرة رفضت مصافحة مراسل القناة، خلال تقرير يرصد أجواء احتفال المواطنين والمقيمين، بعيد الفطر المبارك مع تطبيق الإجراءات الوقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشهد رائع.. طفلة لا تتجاوز 4 سنوات ترفض مصافحة المذيع خوفاً من «كورونا» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.